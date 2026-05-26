Galp garante reservas de combustível suficientes em Portugal

Há 1h e 15min

“Temos reservas suficientes e temos uma refinaria a trabalhar que permite tranquilizar os portugueses, mesmo naqueles produtos mais badalados, o ‘jet fuel’, em que temos 80% garantidos pela produção nacional”, afirmou João Diogo Marques da Silva

O co-presidente executivo da Galp disse esta terça-feira haver reservas suficientes de combustível no país e que os portugueses podem estar tranquilos, indicando que 80% de ‘jet fuel’ estão assegurados pela produção nacional.

“Temos reservas suficientes e temos uma refinaria a trabalhar que permite tranquilizar os portugueses, mesmo naqueles produtos mais badalados, o ‘jet fuel’, em que temos 80% garantidos pela produção nacional”, afirmou João Diogo Marques da Silva.

O responsável falava aos jornalistas à margem da cerimónia de inauguração do hub de carregamento elétrico da Galp na área de serviço da Autoestrada 1 (A1) em Pombal, no distrito de Leiria.

Segundo o co-presidente executivo da Galp, “as coisas estão bastante asseguradas e em segurança”, garantindo que as reservas “não se vão esgotar em semanas”.

“Temos uma refinaria que trabalha ininterruptamente, portanto aquilo que tem que assegurar é a produção e nós até exportamos produtos que não são necessários no mercado português. Estamos muito bem assegurados, tanto do ponto de vista da gasolina, do gasóleo, como do ‘jet fuel’, que são os produtos principais. Os portugueses podem estar tranquilos”, concluiu.