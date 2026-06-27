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Galp Energia e Petrogal qualificadas para o próximo leilão de petróleo no Brasil

Agência Lusa , MM
Há 1h e 9min
Tanques de petróleo (AP)
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Através dos contratos de parceria, as empresas vencedoras irão explorar em conjunto, com o Governo brasileiro, blocos localizados na camada do pré-sal, o horizonte de hidrocarbonetos situado sob uma vasta camada de sal nas águas ultraprofundas do Oceano Atlântico, ao largo da costa brasileira

As portuguesas Galp Energia e Petrogal estão entre as 19 empresas qualificadas para o próximo leilão de licenças em parceria com o Governo do Brasil para explorar petróleo e gás natural na camada do pré-sal.

A lista das empresas elegíveis para participar no quarto ciclo da Oferta Permanente em Partilha de Produção, cuja sessão pública está agendada para 07 de outubro, foi divulgada na sexta-feira pela Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) após a sua publicação em Diário Oficial da União.

Através destes contratos de parceria, as empresas vencedoras irão explorar em conjunto, com o Governo brasileiro, blocos localizados na camada do pré-sal, o horizonte de hidrocarbonetos situado sob uma vasta camada de sal nas águas ultraprofundas do Oceano Atlântico, ao largo da costa brasileira.

A camada do pré-sal detém algumas das maiores reservas descobertas nas últimas décadas e é considerada o principal motor do crescimento da produção brasileira, com potencial para tornar o país num dos cinco maiores exportadores de petróleo do mundo até ao final da década.

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Foram também autorizadas BP (Reino Unido), Shell (Reino Unido-Países Baixos), Repsol (Espanha), Chevron (Estados Unidos), TotalEnergies (França), Equinor (Noruega), CNOOC e Sinopec (China), Karoon (Austrália), Kufpec (Kuwait), Petronas (Malásia) e QatarEnergy (Catar).

A ANP esclareceu que a inclusão na lista não implica necessariamente que as empresas apresentem propostas no leilão. Para isso, devem manifestar formalmente o seu interesse e apresentar as garantias exigidas pela entidade reguladora até 21 de julho, individualmente ou em consórcio.

A agência informou ainda que o atual concurso inclui a possibilidade de participação em parcerias para o desenvolvimento de 23 blocos de exploração disponíveis nas bacias offshore de Campos e Santos, na camada pré-sal.

A ANP acrescentou que, em 06 de agosto, divulgará quais destas áreas receberam manifestações de interesse e, por isso, serão oferecidas na ronda de concursos de outubro.

A Galp fechou o primeiro trimestre do ano com um lucro ajustado de 272 milhões de euros, uma subida de 41% face ao período homólogo, sustentada pelo aumento da produção de petróleo no Brasil e dos preços do Brent.

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Temas: Galp Energia Petrogal Petróleo Brasil
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