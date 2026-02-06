Detido homem suspeito de atear fogo a uma habitação em Gaia

Há 1h e 6min

Um homem suspeito de ter ateado fogo a uma habitação, na Madalena, em Vila Nova de Gaia, no distrito do Porto, a 17 de janeiro, colocando várias habitações em risco, foi detido.

Em comunicado, a Polícia Judiciária refere que o detido, de 70 anos, terá ateado aquele fogo com recurso a chama direta e a gasolina “num quadro de atritos entre familiares”.

Segundo a PJ, o suspeito não apresentou “uma qualquer motivação clara para os seus atos”.

A PJ salienta que “estiveram em risco não somente a habitação visada, mas também o demais edificado e os respetivos moradores, uma vez que se tratam de habitações contíguas de paredes meias, fator facilitador de progressão do fogo”.

O detido, reformado e sem antecedentes criminais, vai ser presente à competente autoridade judiciária para primeiro interrogatório judicial e aplicação das medidas de coação tidas por adequadas.