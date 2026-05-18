Há duas freguesias em Aveiro sem médico há semanas

Há 1h e 41min

Executivo municipal solicitou ao Ministério da Saúde a reposição urgente do serviço

A Câmara Municipal de Ílhavo alertou esta segunda-feira para a ausência de assistência médica na Gafanha da Encarnação e da Gafanha do Carmo.

Segundo um comunicado da câmara, a falta de médicos de família naqueles postos de cuidados primários regista-se desde há duas semanas.

Em comunicado, a Câmara de Ílhavo esclarece que “o processo de descentralização de competências na área da saúde não abrange a gestão de recursos humanos técnicos e médicos”.

“O executivo municipal solicitou ao Ministério da Saúde e à Unidade de Saúde Local da Região de Aveiro (ULS RA) a reposição urgente do serviço”, avança o comunicado da autarquia.

O conselho de administração da ULS RA está em processo de substituição pelo Ministério da Saúde, sendo já conhecida a nova composição daquele órgão.