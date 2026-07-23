Se é cliente da G9, atenção ao e-mail. Empresa de eletricidade cessa tarifários fixos e próxima fatura "pode quase duplicar"

Há 1h e 1min

Empresa fornecedora de energia elétrica está a avisar os clientes com tarifa fixa que vai passar para "a modalidade de preço de energia indexado ao preço do mercado ibérico de energia OMIE de uma forma dinâmica, com atualização de preços em períodos de 15 minutos"

A G9 vai cessar "a disponibilização de tarifários fixos" já em julho. A empresa fornecedor de energia elétrica está a avisar todos os consumidores através de e-mail, sendo que os consumidores mais distraídos podem sentir um impacto substancial já na fatura de eletricidade de agosto.

De acordo com o comunicação enviada aos clientes, o fim das opções com tarifas fixas surge "face ao agravamento da volatilidade e ao aumento significativo do custo da energia nos mercados devido aos conflitos internacionais em curso". Por isso mesmo "a G9 cessou neste mês de julho a disponibilização de tarifários fixos".

Face ao fim da tarifa fixa, a G9 explica que os contratos até agora nesta modalidade vão passar para "a modalidade de preço de energia indexado ao preço do mercado ibérico de energia OMIE de uma forma dinâmica, com atualização de preços em períodos de 15 minutos, ao qual acrescerá o valor da atividade de comercialização no valor de 0,0080 €/kWh (acrescem ainda as taxas, impostos e custos de sistema)".

"Os custos serão superiores"

A empresa avisa os clientes de que, " nos seguimento desta alteração, que será efetiva no contexto e âmbito das condições contratuais de fornecimento em vigor, têm o direito de proceder desde já à livre resolução do seu contrato, ou à alteração para outro comercializador, sem qualquer penalização". Contudo, para os consumidores mais distraídos, a DECO PROteste alerta que "os custos serão superiores" aos que estava habituado a pagar e até aos mencionados pela G9.

Pedro Silva, especialista em Energia da associação dedicada à defesa do consumidor, lembra que, ao valor pago pelo kWh definido pelo Mercado Ibérico de Eletricidade (Mibel) - que pode ser consultado através do OMIE - e à margem de comercialização da G9 de 0,0080 €/kWh, vai somar-se também "pelo menos o valor das tarifas de acesso e custos com serviços de gestão de rede".

"A título meramente exemplificativo, e num período em que o preço no MIBEL seja 0€/kWh, podem acrescer cerca de 0,10€/kWh, além do valor sempre cobrado pela potência contratada", alerta.

Quando à alteração repentina, a DECO PROteste explica que "a revisão dos termos do contrato está prevista no próprio contrato, nomeadamente no que concerne aos preços praticados e prazo em que vigoram".

A DECO PROteste realça que "toda esta informação é extremamente relevante para o consumidor, e deve ser comunicada previamente para permitir uma decisão informada". Pedro Silva lembra que os preços estão garantidos de acordo com o estabelecido pelas partes, consumidor e comercializador, em cada um dos contratos, dependendo da data de assinatura e prazo estabelecido. Ainda assim, explica, "uma alteração por parte do comercializador nas condições contratuais obedece, por norma, a um pré-aviso de 30 dias".

Nos casos denunciados à CNN Portugal não foi feita qualquer referência à existência de um pré-aviso. "Não tendo a DECO PROteste acesso a qualquer comunicação neste contexto, só pode deixar o alerta aos consumidores para verificarem no seu caso em concreto, se estas condições são respeitadas", aconselha Pedro Silva.

Tarifários indexados e dinâmicos "transferem o risco para o consumidor"

Tal como a própria G9 refere na justificação para a cessação dos tarifários fixos, o Mibel é um mercado "volátil" e tem estado nas últimas semanas a braços com "um aumento significativo do custo da energia". Ao substituir contratos com tarifa fixa para dinâmica a empresa está a "transferir o risco de preço para o consumidor", alerta a DECO PROteste.

Pedro Silva alerta que "o consumidor deve ponderar se para o seu perfil de consumo esta proposta é adequada".

"Para exemplificar, os melhores preços por kWh em tarifa simples para tarifários fixos estão atualmente abaixo dos 0,15€/kWh, ora, tomando por referência os preços médios diários no MIBEL nas últimas semanas, o preço base para tarifários indexados será, pelo menos, superior a 0,10€/kWh, a que acrescem outros 0.10€/kWh acima referidos: a tarifa indexada é assim menos competitiva (0.20€/kWh será a referência mínima, ou seja, superior a um tarifário fixo). Já no caso dos tarifários dinâmicos, é possível obter um preço no mercado grossista de 0€/kWh caso o consumo se realize entre as 12h e as 18h (acrescem depois os custos referidos de 0.10€/kWh), mas rapidamente, e entre as 20h e a 8h os preços no mercado grossista podem chegar aos 0.20€/kWh (ou seja cerca de 0.30€/kWh com tudo incluído)", compara.

Por fim, um exercício teórico: quão mais cara ficará uma fatura de 100 euros num tarifário fixo após a mudança? Assumindo um perfil de consumo "tradicional", com picos de consumo no início e no final do dia, não é desproporcionado assumir que a fatura pode quase duplicar com esta mudança para tarifas dinâmicas.

Leia o e-mail enviado pela G9 aos clientes na íntegra:

Ex.mo/a Sr./a.



Na sequência de comunicações já realizadas anteriormente e face ao agravamento da volatilidade e ao aumento significativo do custo da energia nos mercados devido aos conflitos internacionais em curso, a G9 cessou neste mês de Julho a disponibilização de tarifários fixos.



Em consequência, tendo em conta o fim do tarifário promocional que usufrui, o seu serviço passará para o único tarifário atualmente disponibilizado pela G9 Energy, a modalidade de preço de energia indexado ao preço do mercado ibérico de energia OMIE de uma forma dinâmica, com atualização de preços em períodos de 15 minutos, ao qual acrescerá o valor da atividade de comercialização no valor de 0,0080 €/kWh (acrescem ainda as taxas, impostos e custos de sistema). Pode consultar todas as características em https://www.g9energy.pt/energia/.



No seguimento desta alteração, que será efetiva no contexto e âmbito das condições contratuais de fornecimento em vigor, tem o direito de proceder desde já à livre resolução do seu contrato, ou à alteração para outro comercializador, sem qualquer penalização.



Para esclarecimento de qualquer dúvida, estamos disponíveis em www.g9.pt, através do telefone 211 456 789, ou do email geral@g9.pt.



Com os melhores cumprimentos,

A equipa G9