Acordo secreto de Trump com o Irão deixa líderes mundiais às escuras: nem os aliados conhecem os detalhes

Ao dirigirem-se para um jantar ao ar livre na noite de segunda-feira, com vista para as águas azul-turquesa do Lago Genebra, os líderes das nações mais poderosas do mundo esperavam obter esclarecimentos sobre o que, exatamente, implica o novo acordo de Donald Trump com o Irão.

Após quase duas horas, o sol estava praticamente posto. Pelo menos alguns dos líderes saíram do pavilhão construído para o jantar tão intrigados com os detalhes do plano como estavam quando entraram, segundo dois responsáveis familiarizados com o assunto.

Um dia depois de Trump ter aplicado a sua assinatura eletrónica ao acordo, os termos exatos do pacto continuam a ser conhecidos apenas por um número reduzido de pessoas. Nenhuma das partes publicou o texto de página e meia que foi formalizado na assinatura virtual de domingo, o que levou a declarações por vezes contraditórias entre Washington e Teerão. Até responsáveis dentro da administração Trump apresentaram interpretações ligeiramente diferentes sobre a forma como o plano irá funcionar.

Resta saber se alguma dessas questões será esclarecida até à cerimónia formal de assinatura prevista para sexta-feira, na Suíça, à qual deverá comparecer o vice-presidente JD Vance. Segundo um alto responsável norte-americano, o texto do memorando será divulgado muito antes dessa data, seguindo um calendário de um ou dois dias antes da publicação final, em nome da “transparência”.

Mas, poucas horas depois, Trump, sentado ao lado do presidente francês, Emmanuel Macron, apontou para um prazo diferente.

“Quero que seja divulgado. Portanto, provavelmente muito em breve”, disse Trump. “Diria que algures depois de sexta-feira.”

Macron e os restantes líderes do G7 reunidos na estância alpina de Évian-les-Bains gostariam certamente de consultar o acordo antes disso. Nem eles nem qualquer outra pessoa fora das partes negociadoras parecem ter lido o texto, apesar de terem felicitado calorosamente Trump pelo papel desempenhado na obtenção do entendimento.

Antes de uma observação feita por Vance numa entrevista televisiva na manhã de segunda-feira, nem sequer era claro se o documento tinha sido efetivamente assinado. Um alto responsável da administração afirmou que Mohammad Bagher Ghalibaf, presidente do Parlamento iraniano e principal negociador de Teerão, assinou em nome do Irão. Já o líder supremo, Mojtaba Khamenei, segundo a mesma fonte, “simplesmente não assina este tipo de acordos”.

As reuniões de terça-feira, num hotel de luxo com vista para o Lago Genebra, representam uma nova oportunidade para obter respostas. Macron convidou os líderes do Egito, do Qatar e dos Emirados Árabes Unidos para participarem num almoço de trabalho com os líderes do G7. Responsáveis destes países, especialmente do Qatar, estiveram profundamente envolvidos no processo negocial. Além disso, os Estados Unidos esperam que os países do Golfo contribuam para financiar um fundo de reconstrução do Irão no valor de 300 mil milhões de dólares.

O jantar de segunda-feira foi apresentado como uma oportunidade para “trabalhar em conjunto na resolução dos principais desafios internacionais”. Trump ficou sentado entre Macron e o primeiro-ministro britânico, Keir Starmer, dois líderes que criticou repetidamente nos últimos meses por, na sua perspetiva, não terem feito o suficiente durante a guerra com o Irão e, em alguns casos, por terem questionado abertamente as suas decisões.

Os assessores de Trump afirmaram, antes da cimeira, que esperavam que os países europeus contribuíssem para a remoção das minas colocadas no Estreito de Ormuz, agora que o conflito ativo terminou — algo que França e Reino Unido já indicaram estar dispostos a fazer.

Contudo, sem clareza sobre o que foi efetivamente acordado, alguns responsáveis europeus consideram difícil assumir compromissos e avançar com medidas concretas sem conhecer melhor a forma como o entendimento aborda o futuro do estreito.

Da esquerda para a direita, o presidente do Conselho Europeu, António Costa, o chanceler alemão, Friedrich Merz, o primeiro-ministro britânico, Keir Starmer, o presidente dos EUA, Donald Trump, o presidente francês, Emmanuel Macron, o primeiro-ministro canadiano, Mark Carney, a primeira-ministra italiana, Giorgia Meloni, a primeira-ministra japonesa, Sanae Takaichi, e a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, durante um jantar de trabalho na cimeira do G7 em Evian-les-Bains, França, na segunda-feira. Thibault Camus/AP

O secretismo em torno do acordo gerou preocupação até entre alguns aliados conservadores de Trump.

“Pergunto há dias: porque é que nós, o povo, não podemos ver este maldito memorando? Não através de pessoas informadas por fontes anónimas. Honestamente, nunca vi nada assim. Se é um grande resultado para a paz, então publiquem-no”, escreveu o comentador conservador Mark Levin na rede social X. Trump tem elogiado frequentemente Levin e o seu programa de fim de semana na Fox News.

Sem um texto público disponível, começaram também a surgir divergências na interpretação do acordo.

No que diz respeito ao Estreito de Ormuz, por exemplo, Trump declarou que a passagem funcionaria “permanentemente sem portagens”. Já os iranianos insistiram que manteriam o controlo da rota marítima e poderiam aplicar taxas se o considerassem necessário. E Vance, outro dos signatários norte-americanos do acordo, afirmou que, embora a expectativa dos EUA seja um estreito sem portagens, a decisão final só será tomada em negociações futuras.

“Esse é o tipo de questão que vamos resolver nestas negociações técnicas”, afirmou Vance à CNBC, na primeira de várias entrevistas televisivas destinadas a promover o acordo e explicar o seu conteúdo.

As portagens não são o único tema que deverá ser discutido nas futuras “negociações técnicas”. Também estará em cima da mesa o futuro do programa nuclear iraniano: o destino das cerca de mil libras de urânio enriquecido próximo do grau militar, o uso das centrifugadoras avançadas e o regime de inspeções que será permitido.

Os assessores de Trump garantem que o Irão não receberá qualquer alívio financeiro antes de cumprir a sua parte do acordo. No entanto, com tantos aspetos ainda por negociar, nem os próprios responsáveis norte-americanos parecem saber exatamente que medidas Teerão terá de adotar para satisfazer as exigências dos Estados Unidos.

“O levantamento de sanções não está especificamente ligado a qualquer comportamento em particular”, afirmou um alto responsável da administração na segunda-feira. “Está ligado, de forma geral, a um comportamento mais adequado por parte deles.”

O que constitui exatamente esse “comportamento mais adequado” não foi especificado. Ainda assim, outro responsável da administração sugeriu que poderão ser tomadas medidas relativamente rápidas de alívio económico como forma de reforçar a confiança entre as duas partes.

“Faremos alguns pequenos gestos no início, se eles fizerem também alguns pequenos gestos que demonstrem vontade de cumprir os seus compromissos”, afirmou. Entre esses potenciais “gestos” estão o levantamento de algumas sanções e o desbloqueio de ativos iranianos congelados.

Muitos dos países do Golfo que Washington espera ver contribuir para o fundo de reconstrução estarão representados nas conversações alargadas desta terça-feira, em Genebra.

Um dos responsáveis descreveu a iniciativa como uma tentativa de “mobilizar outros países para realizarem investimentos”.