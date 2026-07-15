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Guterres nomeia Pedro Sánchez para cargo relacionado com o Desenvolvimento Sustentável

Agência Lusa , MFP
Há 47 min
Pedro Sánchez (Omar Havana/AP)
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Nomeado por António Guterres, o primeiro-ministro espanhol garante que a "Década da Ação" ainda "não está perdida" e diz-se empenhado em assegurar a execução da Agenda 2030

O secretário-geral da ONU, António Guterres, anunciou a nomeação do primeiro-ministro espanhol, Pedro Sánchez, como copresidente do Grupo de Defensores dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS).

Em comunicado, Guterres destacou a necessidade urgente de acelerar o progresso em relação aos ODS e saudou a liderança de Pedro Sánchez na promoção do desenvolvimento sustentável.

Sánchez vai juntar-se à primeira-ministra de Barbados, Mia Mottley, que já ocupava essa copresidência, mas até agora ao lado do ex-primeiro-ministro do Canadá Justin Trudeau, que está de saída do cargo e a quem Guterres agradeceu pelo serviço prestado.

"Os Defensores dos ODS são líderes influentes que apoiam o secretário-geral na procura de uma maior ambição e ação globais para cumprir a promessa dos ODS", indicou a ONU, ao explicar a nomeação do líder espanhol.

“Os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável correm o risco de se tornarem inatingíveis. A nossa missão é clara: acelerar o progresso em grande escala e com rapidez. Saúdo o primeiro-ministro Pedro Sánchez, que se junta à primeira-ministra Mia Mottley para fortalecer a defesa e impulsionar as ações urgentes necessárias para alcançar os ODS”, disse António Guterres.

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Na semana passada, a ONU pediu um esforço final decisivo para manter tangível a promessa dos ODS até 2030, com um novo relatório a alertar que o progresso continua desigual e insuficiente.

Como defensor dos ODS, Pedro Sánchez garantiu estar "empenhado em continuar a trabalhar para garantir que a execução da Agenda 2030 se traduza em oportunidades, bem-estar e prosperidade para todas as pessoas, sem deixar ninguém para trás, cuidando do planeta para as gerações presentes e futuras".

"Precisamos de acelerar a ação e apelar à nossa responsabilidade coletiva para avançarmos. A Década de Ação não está perdida, está nas nossas mãos e devemos agir”, salientou.

A ONU descreveu Sánchez como "um líder dinâmico em questões fundamentais como financiamento para desenvolvimento, educação, igualdade e ação climática" e destacou como, sob a sua liderança, a 4.ª Conferência Internacional sobre Financiamento foi realizada com sucesso em Sevilha no ano passado.

Desde a adoção em 2015, os ODS têm apresentado resultados em grande escala, levando o acesso à água, à eletricidade e à saúde a milhares de milhões de pessoas.

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No entanto, o mais recente relatório da ONU alertou que o progresso continua a ser desigual e insuficiente e que, sem um esforço decisivo para ampliar rapidamente o que funciona, a promessa dos ODS corre o risco de se tornar inatingível.

Os ODS são um apelo à ação de todos os países, pobres, ricos e de médios rendimentos, para promover a prosperidade, protegendo simultaneamente o planeta.

Reconhecem que o fim da pobreza deve caminhar lado a lado com estratégias que impulsionem o crescimento económico e englobam uma série de necessidades sociais, incluindo educação, saúde, proteção social e oportunidades de emprego, ao mesmo tempo que combatem as mudanças climáticas e protegem o meio ambiente.

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