Nervos de aço no futsal: dérbi escaldante entre Benfica e Sporting acaba decidido com golo a três segundos do fim

António Guimarães
Há 1h e 37min
Benfica-Sporting (JOSE SENA GOULAO/LUSA)

Ligeira vantagem para o Benfica na eliminatória dos quartos de final da Liga dos Campeões

Era dia de novo duelo, o melhor dérbi do mundo, no futsal português. Depois do empate no João Rocha para o campeonato, Benfica e Sporting voltaram a encontrar-se, mas desta vez para decidir quem poderá ter a oportunidade de se sagrar campeão europeu.

E se o Sporting ainda esteve na frente por três vezes, foi mesmo o Benfica a conseguir sentenciar a partida, alcançando um 4-3 que lhe dá uma vantagem, mesmo que ligeira, nesta primeira mão dos quartos de final.

O golo da vitória, esse, foi marcado a três segundos do final.

No pavilhão Fidelidade, no Estádio da Luz, quatro dias depois de terem empatado 2-2 na 16.ª ronda do campeonato português de futsal, as equipas o chegaram em igualdade ao intervalo, depois de Bruno Pinto ter marcado, aos 15 minutos, para os leões, e Jacaré, aos 19, para os encarnados.

No segundo tempo, Alex Merlim (28) colocou o Sporting em vantagem, com o Benfica a igualar por Arthur, aos 31. Zicky Té marcou para os leões, 39 segundos depois, Raúl Moreira (33) voltou a empatar a partida a três golos, e Diego Nunes, aos 40, garantiu o triunfo do Benfica, que recuperou de três desvantagens.

Os dois emblemas portugueses voltam a defrontar-se em 6 de março, no encontro da segunda mão, no Pavilhão João Rocha, também em Lisboa, decisivo para garantir a presença na final four da competição, que se disputa em Pesaro, Itália, entre 8 e 10 de maio.

