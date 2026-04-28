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Série de furtos em Cascais: homem de 58 anos detido pela PSP

Daniela Rodrigues
Há 1h e 57min
PSP

Furtos terão causado alarme social entre os moradores e comerciantes da área

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Um homem de 58 anos foi detido pela Polícia de Segurança Pública suspeito de estar envolvido numa série de furtos em viaturas e estabelecimentos comerciais no concelho de Cascais, com especial incidência na zona do Zambujal.

A TVI e CNN Portugal sabem que os crimes terão ocorrido desde fevereiro, a maior parte durante a noite, e terão causado alarme social entre os moradores e comerciantes da área, devido à repetição dos furtos e ao impacto na sensação de segurança local.

O suspeito, que se encontrava desempregado, foi detido no âmbito das investigações em curso e posteriormente presente a primeiro interrogatório judicial esta terça-feira. O tribunal determinou a aplicação da medida de coação mais gravosa, ficando em prisão preventiva.

O homem ficará a aguardar julgamento no Estabelecimento Prisional de Caxias, enquanto prosseguem as diligências do processo.

Temas: Furtos Cascais Detido PSP Zambujal
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