"Kristin": furtos, burlas e aproveitamento do caos no centro do país

Há 2h e 13min

Os fenómenos meteorológicos extremos que recentemente afetaram Leiria e os concelhos limítrofes não podem ser analisados apenas sob a perspetiva da destruição física que provocaram. Para além dos prejuízos materiais imediatos, estes episódios expõem fragilidades estruturais do tecido social e criam condições particularmente favoráveis ao chamado crime de oportunidade, fenómeno amplamente estudado pela criminologia contemporânea e que assume especial relevância em contextos de calamidade ou emergência.

A desorganização temporária do espaço urbano, a diminuição da vigilância informal e institucional, bem como a vulnerabilidade emocional e económica das populações afetadas, em especial idosos, constituem fatores que potenciam a prática de ilícitos criminais. No caso concreto dos furtos registados em zonas atingidas pela tempestade, estamos perante condutas que se enquadram, em termos gerais, no crime de furto previsto no artigo 203.º do Código Penal. Contudo, sempre que esses furtos incidam sobre bens essenciais à recuperação das vítimas, como equipamentos elétricos, geradores, cabos ou materiais de construção, ou ocorram em edifícios danificados e particularmente expostos, poderá estar em causa a forma qualificada do crime, nos termos do artigo 204.º, que prevê um agravamento significativo da moldura penal.

Acresce que o aproveitamento consciente de um contexto de calamidade para a prática de crimes revela uma especial censurabilidade da conduta. Embora o Código Penal português não consagre de forma autónoma o “crime de aproveitamento de catástrofe”, o enquadramento jurídico permite que tais circunstâncias sejam valoradas na determinação da pena, à luz do artigo 71.º, que impõe ao julgador a consideração do grau de ilicitude, da intensidade do dolo e das circunstâncias concretas em que o facto foi praticado. A atuação dolosa num cenário de emergência coletiva, em que a prioridade social é a proteção e recuperação das vítimas, constitui um elemento claramente agravante do juízo de culpa.

No domínio das burlas, tipificadas no artigo 217.º do Código Penal, a situação é igualmente preocupante. A criação de esquemas fraudulentos que exploram o medo, a urgência ou a desinformação das populações afetadas, nomeadamente através da simulação de funções públicas, de serviços essenciais ou de falsas campanhas solidárias, atenta não só contra o património das vítimas, mas também contra a confiança social, valor jurídico essencial ao funcionamento de qualquer comunidade, especialmente em momentos de crise.

Importa ainda enquadrar esta realidade à luz da Lei de Bases da Proteção Civil (Lei n.º 27/2006), que consagra princípios como a prevenção, a precaução e a responsabilidade coletiva. A declaração de situações de alerta, contingência ou calamidade não se destina apenas a mobilizar meios de socorro, mas também a reforçar a proteção de pessoas e bens, o que inclui, inevitavelmente, a prevenção e repressão da criminalidade associada a esses contextos. A resposta do Estado deve, por isso, ser integrada, articulando proteção civil, forças de segurança e poder local, sob pena de se criar um vazio funcional explorável por agentes criminosos.

Em termos mais amplos, o aproveitamento do crime em cenários pós-tempestade levanta uma questão ética e jurídica fundamental que é a de saber até que ponto a ordem jurídica consegue afirmar-se precisamente quando é mais posta à prova. Uma comunidade em reconstrução não pode ser duplamente penalizada, primeiro pela força da natureza e depois pela ação oportunista de quem vê na desgraça alheia uma oportunidade de lucro ilícito. A eficácia do direito penal, nestes contextos, não reside apenas na punição, mas também na sua função simbólica de reafirmação dos valores da solidariedade, da confiança e da coesão social.

Em suma, os acontecimentos recentes no distrito de Leiria demonstram que as catástrofes naturais não suspendem o direito, antes exigem a sua aplicação mais rigorosa e consciente. A forma como o sistema jurídico e as instituições respondem a estes episódios será determinante para garantir que a recuperação não é apenas material, mas principalmente moral e social.