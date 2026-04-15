PSP apanha dois suspeitos em flagrante com caixa registadora após assalto a confeitaria no Porto 

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O alerta foi dado pelas 03:00

Dois homens, de 28 e 32 anos, foram detidos na madrugada desta quarta-feira, no Porto, por suspeita da prática de um crime de furto qualificado, apurou a CNN Portugal.

O alerta foi dado pelas 03:00. Os suspeitos foram intercetados por agentes policiais na posse de uma caixa registadora que haviam subtraído momentos antes do interior da Confeitaria Porto Rico, após arrombamento do estabelecimento.

A rápida intervenção policial permitiu a recuperação do objeto furtado e a detenção dos indivíduos, que foram conduzidos às instalações policiais para a realização das diligências processuais necessárias.

Os detidos foram constituídos arguidos e serão presentes à autoridade judiciária competente para aplicação das medidas de coação adequadas. A investigação prossegue para o completo esclarecimento dos factos.