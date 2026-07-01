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Novo fundo vai apoiar sociedade civil em Portugal com 11,3 milhões de euros

Agência Lusa , MCC
Há 19 min
União Europeia (AP Photo)
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O Fundo Sociedade Civil, que apoiará as organizações entre 2026 e 2032, é gerido pela Fundação Calouste Gulbenkian em conjunto com a Fundação Bissaya Barreto

Um novo fundo no valor de 11,3 milhões de euros para apoiar cerca de 150 projetos de organizações não-governamentais (ONG) que promovam valores democráticos, direitos humanos e a igualdade em Portugal vai ser apresentado na sexta-feira em Lisboa.

O Fundo Sociedade Civil, que apoiará as organizações entre 2026 e 2032, é gerido pela Fundação Calouste Gulbenkian em conjunto com a Fundação Bissaya Barreto, que trabalharão, “em paralelo, numa Academia de Organizações da Sociedade Civil e num processo de 'advocacy', com o intuito de promover a prática do voluntariado em Portugal”.

Em comunicado, a Gulbenkian indica que as duas fundações foram selecionadas o ano passado e que a iniciativa permite continuar o “trabalho de anteriores programas dedicados ao fortalecimento da sociedade civil”.

O programa Cidadania Ativa, que decorreu entre 2013 e 2016, foi gerido pela Fundação Calouste Gulbenkian, e o Cidadãos Ativos (2018-2024), já foi “operado em consórcio com a Fundação Bissaya Barreto”.

A verba para o apoio é proveniente dos EEA Grants, “o mecanismo financeiro através do qual a Islândia, o Liechtenstein e a Noruega [os três países do Espaço Económico Europeu (EEE) que não integram a UE] apoiam os estados-membros da União Europeia com maiores desafios económicos e sociais”.

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No âmbito do Mecanismo Financeiro do EEE, Portugal vai receber no total um apoio financeiro de 126,3 milhões de euros até 2032, destinado a cinco programas nas áreas do ambiente, crescimento sustentável, igualdade de género e cultura, além da da Sociedade Civil.

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Temas: Fundo Sociedade Civil Fundação Calouste Gulbenkian Fundação Bissaya Barreto Organizações não-governamentais
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