Impostos agora ou impostos mais tarde: Centeno duvida de um anúncio feito por Montenegro

Há 1h e 16min

O país é "gerido em défice" e isso faz com que o antigo ministro das Finanças lance um alerta

O primeiro-ministro anunciou este fim de semana a criação de um Fundo Soberano a ser financiado pelo Orçamento do Estado com uma orientação empresarial e estratégica.

Mário Centeno tem ainda muitas dúvidas, não sobre a ideia, mas sobre a sua aplicação, já que “estes fundos são, maioritariamente, financiados por recursos naturais, por exemplo”, lembra, dando os exemplos da Noruega ou dos países do Golfo Pérsico.

“Há muitas razões para poder criar um Fundo Soberano. Portugal tem participações no Estado, ainda, elas são geridas na Parpública. A participação do Estado na economia é uma decisão política”, atira o comentador da CNN Portugal no seu espaço das segundas-feiras, O Trigo do Joio.

O ex-governador do Banco de Portugal pergunta então “qual é o financiamento” e de onde ele vem, já que uma proveniência do Orçamento do Estado significa aumento dos impostos ou da dívida.

“Vamos emitir dívida para financiar o Fundo Soberano, ou vamos - já falámos muitas vezes aqui, dá a ideia de que eu até antecipo que isso vá acontecer - aumentar impostos para este fim. Também, se for dívida, significa que são impostos futuros, a coisa fica ela por ela. Qual é a ideia? Não sabemos”, refere Mário Centeno.

O também antigo ministro das Finanças recorda que Portugal vai colecionando excedentes, sim, mas em situações frágeis, até porque “o país, neste momento, é gerido em défice”, pelo que é importante, na ótica de Mário Centeno, que a situação seja acompanhada com cautela.

Preferindo esperar para ter a certeza que existe “uma lógica neste tipo de políticas”, Mário Centeno não se opõe totalmente à ideia, mas assume claramente muitas reservas em relação a este Fundo Soberano.

Mário Centeno recupera até uma personagem de Herman José, Maximiana, que em tempos de crise alertava que havia pouco dinheiro em Portugal. Agora "temos de saber de onde vem o dinheiro, é absolutamente essencial que seja esclarecida a origem dos fundos".