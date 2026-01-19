FMI prevê crescimento de 1,3% na zona euro em 2026 e 1,4% em 2027

Há 46 min

Olhando para os países para os quais o FMI disponibilizou previsões, a Alemanha deverá crescer 1,1% este ano e 1,5% no próximo

O Fundo Monetário Internacional (FMI) estima que a economia da zona euro vai crescer 1,3% em 2026 e em 1,4% em 2027, segundo as previsões divulgadas esta segunda-feira.

"O crescimento ligeiramente mais rápido em 2027 reflete os aumentos projetados nos gastos públicos, principalmente na Alemanha, juntamente com o desempenho forte contínuo na Irlanda e em Espanha", sinaliza o FMI, na atualização do World Economic Outlook.

A taxa de crescimento mostra "desafios estruturais não resolvidos", nota a instituição, destacando que o impacto do aumento planeado na despesa com defesa apenas se deverá materializar nos anos subsequentes, dado os compromissos de atingir gradualmente as metas até 2035.

"Em comparação com outras regiões, a zona euro beneficia menos do recente impulso nos investimentos relacionados com a tecnologia", aponta o FMI, acrescentando que "os efeitos persistentes da subida nos preços da energia após a invasão da Ucrânia pela Rússia continuarão a afetar negativamente o setor manufatureiro, com pressão adicional da valorização real do euro em relação às moedas de países exportadores de produtos semelhantes".

Olhando para os países para os quais o FMI disponibilizou previsões, a Alemanha deverá crescer 1,1% este ano e 1,5% no próximo, enquanto para a economia francesa são projetados crescimentos de 1% este ano e 1,2% em 2027.

Já Espanha destaca-se, com o FMI a estimar um crescimento económico de 2,3% em 2026 e 1,9% em 2027, ambos revisões em alta face ao último relatório, de outubro.