Fundo de Resolução começa este ano a devolver dinheiro do resgate do BES ao Estado

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REVISTA DE IMPRENSA | Segundo o relatório e contas referente ao ano passado, não foi efetuada qualquer amortização antecipada porque a taxa de juro aplicada aos empréstimos se manteve em zero até ao final de 2025

O Fundo de Resolução vai iniciar ainda este ano o reembolso dos empréstimos contraídos junto do Estado e da banca para financiar a resolução do Banco Espírito Santo (BES), em 2014, e as posteriores injeções de capital no Novo Banco, segundo o Jornal Público. O processo será impulsionado pela venda da participação detida no Novo Banco, embora as dívidas não fiquem totalmente liquidadas.

A alienação do Novo Banco, concretizada em abril por 6,7 mil milhões de euros, permitiu ao Fundo de Resolução encaixar 907 milhões de euros através da venda da sua posição de quase 14%. Somando os dividendos recebidos anteriormente, o valor arrecadado ascende a 1.083 milhões de euros.

Apesar deste montante, o dinheiro permaneceu nas contas do Fundo e não foi utilizado de imediato para reduzir a dívida acumulada. Segundo o relatório e contas referente ao ano passado, não foi efetuada qualquer amortização antecipada porque a taxa de juro aplicada aos empréstimos se manteve em zero até ao final de 2025.

O documento refere ainda que a taxa de juro continuará em zero até ao final de 2026, sendo revista apenas nessa altura, como acontece de cinco em cinco anos. A partir daí, passará a refletir o custo de financiamento da República para um prazo de cinco anos, acrescido de 0,15%.