Informado em todas as frentes, sem interrupções?
TORNE-SE PREMIUM

Fundação alerta para desaparecimento de crianças em fuga de ambientes familiares inseguros

Agência Lusa , MM
Há 17 min
Criança
Adicione a CNN como fonte preferidaSiga-nos no Google News ?Saiba mais

AMBER Alert Europe deixa alguns sinais a que é preciso que os adultos estejam atentos

A fundação AMBER Alert Europe alertou esta segunda-feira para o desaparecimento "todos os anos" de "milhares de crianças" após fugirem de ambientes familiares inseguros, apelando aos adultos que ajam antes que seja tarde.

"Em muitos casos, os sinais de alerta são visíveis muitos antes de desaparecimento, porém são frequentemente ignorados ou mal interpretados pelos adultos que as rodeiam", referiu, em comunicado, a Polícia Judiciária (PJ), que se associou à campanha, lançada em 20 países e 14 idiomas.

A existência de "mudanças repentinas no comportamento" da criança ou de esta apresentar "ferimentos inexplicáveis", bem como o facto de "estar sempre na defensiva, revelar medo de ir para casa" ou ter "dificuldade em contar o que se passa" consigo própria são os principais sinais de alerta.

A campanha, com o mote "a nossa casa deve ser um lugar seguro", destina-se sobretudo a adultos que interagem regularmente com crianças e apela a estes que "ajam antes que a criança sinta que fugir é a única opção".

Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM

A AMBER Alert Europe corresponde ao Centro Europeu para Crianças Desaparecidas.

Esta segunda-feira, assinala-se o Dia Internacional das Crianças Desaparecidas.

Adicione a CNN como fonte preferidaSiga-nos no Google News
Temas: Fundação AMBER Alert Europe Crianças desaparecidas
Informação em todas as frentes, sem distrações? Navegue sem anúncios e aceda a benefícios exclusivos.
TORNE-SE PREMIUM

Mundo

Papa pede "desarmamento" da inteligência artificial para "impedir que domine a humanidade"

Há 6 min

Fundação alerta para desaparecimento de crianças em fuga de ambientes familiares inseguros

Há 17 min

Escândalo em França: funcionários de escolas públicas investigados por violência e abusos sexuais de alunos

Há 1h e 26min
05:49

"É inevitável um reinício do conflito" entre EUA, Israel e Irão

Há 1h e 39min
Mais Mundo

Mais Lidas

Todos os fins de semana há milhares de pessoas à caça de tesouros nestas ruas

Ontem às 12:00

A inteligência artificial transformou a Samsung numa empresa de milhares de milhões. Os trabalhadores exigem uma fatia maior do bolo

Ontem às 22:00

Os navios de cruzeiro estão a navegar para um destino fantasma que não aparece em nenhum mapa

Ontem às 18:00

Criança desorientada encontrada em Odivelas com pulseira "Estou Aqui"

Ontem às 18:48

Tribunal confirma acolhimento familiar das crianças francesas abandonadas e entrega a França processo de regresso ao país de origem

22 mai, 07:48

“Não são apenas cocktails e pores do sol”: venderam a casa no Colorado para viver num veleiro

Ontem às 09:00

"Os meus filhos vão precisar de se reconstruir, tal como eu": pai de crianças abandonadas fala pela primeira vez

Ontem às 12:54

Tubarão-azul avistado na Ilha da Armona provoca pânico entre banhistas em Olhão

Ontem às 16:38

Astrónomos descobriram uma atmosfera em torno de um objeto do sistema solar que não deveria ter nenhuma

23 mai, 09:00

Bayern avisa Mourinho: «Podia ter evitado a viagem»

23 mai, 18:49

AO MINUTO | TAÇA DE PORTUGAL: SPORTING 1 - TORREENSE 2

Ontem às 17:05

Número dois da Secretaria-Geral do MAI demite-se e denuncia "graves irregularidades" na gestão do SIRESP ligada a Viegas Nunes

Ontem às 12:18