Fundação alerta para desaparecimento de crianças em fuga de ambientes familiares inseguros

AMBER Alert Europe deixa alguns sinais a que é preciso que os adultos estejam atentos
A fundação AMBER Alert Europe alertou esta segunda-feira para o desaparecimento "todos os anos" de "milhares de crianças" após fugirem de ambientes familiares inseguros, apelando aos adultos que ajam antes que seja tarde.
"Em muitos casos, os sinais de alerta são visíveis muitos antes de desaparecimento, porém são frequentemente ignorados ou mal interpretados pelos adultos que as rodeiam", referiu, em comunicado, a Polícia Judiciária (PJ), que se associou à campanha, lançada em 20 países e 14 idiomas.
A existência de "mudanças repentinas no comportamento" da criança ou de esta apresentar "ferimentos inexplicáveis", bem como o facto de "estar sempre na defensiva, revelar medo de ir para casa" ou ter "dificuldade em contar o que se passa" consigo própria são os principais sinais de alerta.
A campanha, com o mote "a nossa casa deve ser um lugar seguro", destina-se sobretudo a adultos que interagem regularmente com crianças e apela a estes que "ajam antes que a criança sinta que fugir é a única opção".
A AMBER Alert Europe corresponde ao Centro Europeu para Crianças Desaparecidas.
Esta segunda-feira, assinala-se o Dia Internacional das Crianças Desaparecidas.