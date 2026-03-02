Movimento no Aeroporto da Madeira condicionado, dezenas de voos cancelados

Agência Lusa , AM
Há 1h e 58min
Aeroporto da Madeira (Getty Images)

Madeira vai ser afetada pela depressão Regina

O movimento no Aeroporto Internacional da Madeira está hoje a ser condicionado por condições meteorológicas adversas, tendo sido cancelados já 50 voos.

Segundo informação disponibilizada no ‘site’ da ANA - Aeroportos de Portugal, cerca das 09:30 estavam canceladas 26 chegadas ao longo do dia de hoje e 24 partidas.

A ANA alerta que “as previsões meteorológicas apontam para condições adversas que podem condicionar a operação (partidas e chegadas) nos próximos dias”, pedindo aos passageiros que contactem a companhia para confirmar o estado do seu voo antes de se dirigirem para o aeroporto.

De acordo com o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), a Madeira vai ser afetada pela depressão Regina.

O IPMA prevê a intensificação de vento, a partir da manhã de hoje, soprando de Norte com rajadas até 80 quilómetros/hora (km/h), sendo até 110 km/h nas terras altas da ilha da Madeira.

Na terça-feira, o vento irá intensificar-se, soprando de Norte/Noroeste, com rajadas até 95 km/h, ou até 120 km/h nas terras altas da ilha, diminuindo gradualmente de intensidade a partir da manhã de quarta-feira.

Espera-se também a ocorrência de aguaceiros que serão ocasionalmente de granizo, em especial na vertente Norte e nas terras altas da ilha da Madeira, que serão de neve acima dos 1.500 metros de altitude na terça-feira.

A agitação marítima será também forte, com ondas de Noroeste com 4 a 5 metros de altura significativa a partir da tarde de hoje, aumentando temporariamente para 5 a 6 metros na terça-feira, podendo atingir 11 metros de altura máxima.

Devido a esta situação, já foram emitidos avisos laranja de rajada e de agitação marítima e amarelo de neve, que irão ser atualizados ao longo dos próximos dias, aconselhando-se o seu acompanhamento.

O aviso laranja, o segundo mais grave numa escala de três, é emitido pelo IPMA quando existe uma situação meteorológica de risco moderado a elevado e o aviso amarelo (o menos grave) sempre que existe risco para determinadas atividades dependentes da situação meteorológica.

