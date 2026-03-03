Mais de 30 voos cancelados no Aeroporto da Madeira. Ventos podem chegar aos 120 km/h

Há 52 min

O IPMA emitiu aviso laranja para o arquipélago da Madeira entre as 09:00 e as 21:00 desta terça-feira

Mais de 30 voos com partida e destino para a Madeira foram hoje cancelados devido às condições meteorológicas adversas, indica a ANA – Aeroportos no seu ‘site’ oficial.

De acordo com a informação disponibilizada pela ANA na sua página da internet, consultada pela agência Lusa às 06:45, foram canceladas 17 chegadas e 17 partidas.

Na segunda-feira, já tinham sido cancelados dezenas de voos devido ao mau tempo. Algumas ligações chegaram a acontecer, mas divergiram, e outras foram canceladas previamente pelas companhias aéreas.

Na segunda-feira, a ANA alertou que “as previsões meteorológicas apontavam para condições adversas que podem condicionar a operação (partidas e chegadas) nos próximos dias”, pedindo aos passageiros que contactem a companhia para confirmar o estado do seu voo antes de se dirigirem para o aeroporto.

O IPMA emitiu aviso laranja para o arquipélago da Madeira entre as 09:00 e as 21:00 de hoje, passando depois a amarelo até às 06:00 de quarta-feira devido ao vento forte de norte/noroeste, com rajadas até 95 quilómetros por hora (km/h).

Nas regiões montanhosas da ilha da madeira, as rajadas de vento podem chegar aos 120 km/h.

Espera-se também hoje a ocorrência de aguaceiros que serão ocasionalmente de granizo, em especial na vertente Norte e nas terras altas da ilha da Madeira, que serão de neve acima dos 1.500 metros de altitude, tendo sido emitido aviso amarelo.

A agitação marítima será também forte, com ondas de noroeste com 04 a 05 metros de altura significativa, aumentando temporariamente para 05 a 06 metros, podendo atingir 11 metros de altura máxima.

Devido ao estado do mar, o IPMA emitiu aviso laranja até às 06:00 de quarta-feira.

O aviso laranja, o segundo mais grave numa escala de três, é emitido pelo IPMA quando existe uma situação meteorológica de risco moderado a elevado e o aviso amarelo (o menos grave) sempre que existe risco para determinadas atividades dependentes da situação meteorológica.