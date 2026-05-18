Informado em todas as frentes, sem interrupções?
TORNE-SE PREMIUM

Fugiu da justiça brasileira durante quatro anos. Foi agora detido no Porto

Agência Lusa , MSM
Há 2h e 0min
Polícia Judiciária

Homem foi condenado a seis anos de prisão no Brasil

A Polícia Judiciária (PJ) deteve um homem, de 41 anos, condenado a seis anos de prisão por suspeita de tráfico de droga e que era procurado pelas autoridades do Brasil há cerca de quatro anos, foi anunciado esta segunda-feira.

Em comunicado, a PJ referiu que, através da Diretoria do Norte, deteve, no Porto, “um homem procurado pelas autoridades brasileiras, para cumprimento de pena de prisão pela prática do crime de tráfico de estupefacientes”.

O suspeito residia há cerca de quatro anos em Portugal, e tinha sido condenado a uma pena de prisão efetiva de seis anos, acrescentou.

Segundo a PJ, o suspeito encontrava-se foragido à justiça há cerca de quatro anos, evitando o cumprimento de pena de prisão a que foi condenado.

Sem especificar dia, a PJ referiu que o homem vai ser presente ao Tribunal da Relação do Porto, para aplicação da medida de extradição.

Temas: Fugitivo Prisão PJ Extradição Tribunal
Informação em todas as frentes, sem distrações? Navegue sem anúncios e aceda a benefícios exclusivos.
TORNE-SE PREMIUM

Crime e Justiça

Consumiu uma "quantidade ridícula de álcool": mulher diz não se lembrar de atacar o pai à facada

Há 1h e 37min

Fugiu da justiça brasileira durante quatro anos. Foi agora detido no Porto

Há 2h e 0min

"Quarto escuro", humilhações e castigos: duas funcionárias acusadas de maltratar crianças em jardim de infância de Amares

Há 2h e 3min

Recluso foge da prisão nos Açores e é encontrado sentado numa pedra a 500 metros da cadeia

Há 2h e 17min
Mais Crime e Justiça

Mais Lidas

Visitámos a cidade construída pelo Ozempic. Há riqueza, empregos e investimento, mas também dúvidas sobre o futuro

16 mai, 22:00

"Foi um caos": houve quem esperasse horas à porta das lojas - e até quem andasse à luta - só para comprar um relógio

Ontem às 13:00

A série vitoriosa da Rússia na Ucrânia chegou ao fim

14 mai, 11:20

A história do jovem pastor que encontrou no deserto uma base militar secreta de Israel utilizada contra o Irão. Acabou morto

Ontem às 21:00

Fique atento aos trocos a partir desta semana: há uma nova moeda em circulação com dedicatória especial

14 mai, 18:17

Foi ao Irão cheio de preconceitos e encontrou uma sociedade onde pessoas vêm ter connosco: “Temos a mania de que somos hospitaleiros mas somos umas bestas comparados com eles”

Hoje às 07:00

Um dos principais financiadores do Chega vai levar o Estado português a tribunal nos EUA

15 mai, 22:00

Precisamos de uma reforma laboral? “Quando se atrasam as transformações, aceleram-se as revoluções”

Ontem às 22:00

Shakira vence Espanha e Estado fica obrigado a devolver 60 milhões de euros à cantora

Hoje às 09:49

Venda do BPN regateada até à última hora permitiu ver os milhões de Isabel dos Santos e entrar na operação Lava Jato

14 mai, 07:30

Um alpinista deixou a namorada entregue à morte na montanha mais alta da Áustria. Agora há outras histórias a vir ao de cima

Ontem às 09:00

Ataque ucraniano é o maior em mais de um ano contra Moscovo: "Estamos a dizer claramente aos russos: o vosso estado deve pôr fim à guerra"

Ontem às 10:58