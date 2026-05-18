Fugiu da justiça brasileira durante quatro anos. Foi agora detido no Porto

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Homem foi condenado a seis anos de prisão no Brasil

A Polícia Judiciária (PJ) deteve um homem, de 41 anos, condenado a seis anos de prisão por suspeita de tráfico de droga e que era procurado pelas autoridades do Brasil há cerca de quatro anos, foi anunciado esta segunda-feira.

Em comunicado, a PJ referiu que, através da Diretoria do Norte, deteve, no Porto, “um homem procurado pelas autoridades brasileiras, para cumprimento de pena de prisão pela prática do crime de tráfico de estupefacientes”.

O suspeito residia há cerca de quatro anos em Portugal, e tinha sido condenado a uma pena de prisão efetiva de seis anos, acrescentou.

Segundo a PJ, o suspeito encontrava-se foragido à justiça há cerca de quatro anos, evitando o cumprimento de pena de prisão a que foi condenado.

Sem especificar dia, a PJ referiu que o homem vai ser presente ao Tribunal da Relação do Porto, para aplicação da medida de extradição.