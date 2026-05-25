BLEVE: a maior ameaça de uma perigosa fuga química na Califórnia já foi evitada (mas há outros perigos à espreita)

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Continua a haver um risco de uma explosão que pode ser um risco para a segurança pública

Primeiro, as boas notícias: os receios de uma explosão catastrófica de vapores que poderia destruir casas no sul da Califórnia foram dissipados. Mas, enquanto as equipas lutam contra um tanque químico imprevisível repleto de material tóxico, outros perigos se aproximam.

"A crise ainda não foi evitada", confirmou o chefe interino do Corpo de Bombeiros do Condado de Orange, TJ McGovern, esta segunda-feira. "As zonas de evacuação ainda estão em vigor. Por favor, respeitem as zonas de evacuação".

Cerca de 50 mil residentes foram aconselhados a abandonar as suas casas na quinta-feira, devido ao aumento da temperatura e da pressão dentro de um tanque na GKN Aerospace, em Garden Grove. O tanque contém mais de 25 mil litros de um produto químico chamado MMA, utilizado no fabrico de plásticos e que pode causar inúmeros problemas de saúde em caso de exposição.

As possíveis consequências do aumento da temperatura ou da pressão oscilavam entre dois cenários temidos: uma fuga química que infiltraria o solo e o ar com material tóxico ou uma explosão devastadora que poderia danificar casas e empresas.

As equipas trabalharam durante a madrugada do feriado do Memorial Day para investigar uma fissura no tanque, que, segundo as autoridades, poderia aliviar a pressão e evitar um desastre conhecido como BLEVE, ou explosão de vapor em expansão de líquido em ebulição.

“O pior cenário possível para o público e para os socorristas era a ameaça de uma BLEVE… essa ameaça foi eliminada”, garantiu McGovern.

Mas “ainda temos ameaças que estamos a mitigar agora”, disse o bombeiro, incluindo o “potencial de uma explosão que não é tão grave como uma BLEVE”, mas que ainda representa um risco para a segurança pública.

Uma situação instável

O tanque contém metacrilato de metilo, ou MMA, utilizado no fabrico de resinas e plásticos, de acordo com a Agência de Proteção Ambiental (EPA). O produto químico pode causar irritação na pele e nos olhos, bem como problemas respiratórios.

“Ainda não há fuga química, conforme verificado pela monitorização atmosférica contínua”, afirmou o Corpo de Bombeiros do Condado de Orange esta segunda-feira.

Ainda assim, alguns moradores relataram sintomas de exposição. E algumas escolas fecharam e passaram para o ensino online como medida de precaução.

O depósito começou a dar sinais de problemas na quinta-feira, quando o calor e a pressão começaram a aumentar.

Quando o MMA sobreaquece, inicia uma reação química difícil de controlar dentro de um grande tanque, explica Elias Picazo, professor de Química na Universidade do Sul da Califórnia.

As autoridades estão a tentar manter o tanque o mais frio possível para estabilizar as reações químicas que ocorrem no seu interior, refere Elaine Bernal, professora de Química na Universidade Estadual da Califórnia, em Long Beach.

Quase 800 socorristas estaduais e locais foram mobilizados para atender à ocorrência, disse o governador Gavin Newsom, incluindo toxicologistas, equipas de materiais perigosos e especialistas em abrigos de saúde pública.

O indicador de temperatura atingiu o máximo, mas o produto químico começou a arrefecer.

A temperatura ideal do metacrilato de metilo é de 10 graus Celsius, e um aumento da temperatura pode causar fugas ou explosões, disse Craig Covey, chefe de divisão e comandante unificado de incidentes do Corpo de Bombeiros do Condado de Orange.

As autoridades não têm a certeza de qual a temperatura exata que poderá causar a ignição ou explosão do tanque, admitiu o capitão Steve Concialdi, do Corpo de Bombeiros do Condado de Orange. Não tinham ideia de quão quente estava dentro do tanque no domingo, porque o termómetro já tinha atingido um máximo de 38 graus Celsius.

Na manhã desta segunda-feira, a temperatura tinha estabilizado e estava a descer, disse Covey. "Atualmente está a 34 graus Celsius, abaixo dos 38 graus Celsius anteriores. Esta é uma notícia extremamente positiva, uma vez que estamos a ultrapassar este incidente."

Com a maior ameaça eliminada, "as equipas estão a trabalhar ativamente nos próximos passos", disse McGovern.

"Ainda temos produto lá dentro. Não conseguimos ver fisicamente o que está a acontecer com o produto."

Com base nas últimas temperaturas dentro do tanque, os bombeiros acreditam que o produto químico começou a gelificar ou a solidificar - que é exatamente o que pretendem.

"Sabemos que o produto vai solidificar, passando de líquido a sólido... Mas não sabemos quanto dele já se solidificou", disse McGovern.

A GKN pediu desculpas aos residentes e empresas afetados no domingo e afirmou estar a trabalhar com os serviços de emergência e as equipas de materiais perigosos “para monitorizar a condição do material afetado e a trabalhar ininterruptamente para mitigar o risco de fuga”.

“Estamos plenamente conscientes da incerteza que este incidente está a causar e pedimos sinceras desculpas pelo incómodo contínuo à comunidade local”, disse a empresa em comunicado.

Os parques temáticos como a Disneyland e o Knott’s Berry Farm estão encerrados, mas não incluídos na zona de evacuação.

“Neste momento, não há impacto no Disneyland Resort devido a esta situação e o resort continua aberto aos visitantes”, informou o site do parque esta segunda-feira. O parque afirmou estar a monitorizar a situação e a trabalhar com as autoridades locais.

O governador Newsom decretou o estado de emergência e solicitou ao presidente Donald Trump uma declaração de emergência para apoiar as operações de resposta. O procurador público do Condado de Orange, Todd Spitzer, anunciou uma linha telefónica anónima e um formulário para denúncias para qualquer pessoa com informações sobre o incidente ou o que o causou.

Moradores processam proprietário de tanque

Um casal que vive na zona de evacuação apresentou uma ação coletiva proposta contra a GKN Aerospace no sábado, alegando que a empresa armazenou e manuseou MMA de forma negligente, causando transtornos generalizados à sua comunidade.

“Além de terem sido retirados, tudo o que conhecem e adoram está dentro de portas”, disse o advogado Filippo Marchino, que lidera a ação coletiva.

A GKN Aerospace recusou comentar o processo no domingo.

Cerca de 100 a 120 outros residentes já manifestaram interesse em participar na ação coletiva, disse Marchino.

O processo alega que o manuseamento do produto químico pela empresa causou condições perigosas, criando um risco contínuo de incêndio, explosão, exposição a produtos químicos tóxicos e contaminação ambiental que afetou dezenas de milhares de residentes, empresas e escolas.

"Esqueci-me de fechar a janela… e arrependo-me"

A exposição ao MMA pode causar náuseas, tonturas e “irritação significativa” nos pulmões e nas vias nasais, explicou Regina Chinsio-Kwong, diretora de saúde do Condado de Orange.

A substância química pode produzir um odor semelhante ao da fruta, embora senti-lo não signifique que a exposição tenha sido suficiente para causar sintomas, afirmou noutra atualização.

As autoridades afirmaram que o produto químico não foi detetado no ar, mas alguns moradores relataram ter apresentado sintomas.

"Esqueci-me de fechar a janela na quinta-feira à noite e estou arrependido", disse Van Ly, residente em Stanton, que saiu de casa na sexta-feira. "A minha garganta e o interior do meu nariz estão doridos, e a minha mulher sentiu tonturas na sexta-feira à noite."

O ar deve estar seguro fora da zona de evacuação, disse Chinsio-Kwong, incentivando as pessoas a abandonar a área afetada.

Moradores retirados dirigem-se para abrigos

Alguns distritos escolares na zona de evacuação anunciaram que iriam passar para o ensino online. O Distrito Escolar Unificado de Garden Grove informou que as suas 13 escolas afetadas permaneceriam fechadas "até novo aviso", e o conselheiro do distrito, Walter Muneton, disse que as escolas passariam para o ensino virtual.

A Cruz Vermelha abriu um sétimo abrigo para pessoas retiradas no domingo, uma vez que outros na área atingiram a capacidade máxima para pernoitar.

Os hotéis nas proximidades também estavam a oferecer tarifas com desconto durante o feriado prolongado.

Dawnedra Phillips, que vive na zona de evacuação, está a levar os avisos das autoridades a sério e está hospedada num abrigo para evacuados em Cypress.

“Estou à espera que passe, porque aqui temos a nossa comunidade e estamos a apoiar-nos da melhor forma possível face à situação atual”, disse Phillips à afiliada da CNN, KABC. “Não importa a sua idade, vai afetá-lo de uma forma ou de outra.”

Inspeção anterior resultou em infração e acordo

A GKN Aerospace afirma que a sua unidade em Garden Grove é o "principal fornecedor mundial de sistemas de transparência para uso militar e aeronaves comerciais". Os sistemas de transparência para aeronaves incluem cabines, para-brisas e janelas.

Uma inspeção realizada em novembro de 2020 resultou numa notificação de infração e no pagamento de um acordo de quase um milhão de dólares pela GKN Aerospace.

A inspeção, conduzida pelo Distrito de Gestão da Qualidade do Ar da Costa Sul (South Coast Air Quality Management District - AQMD) - uma agência regional de controlo da poluição -, constatou que a unidade não mantinha os registos obrigatórios das suas emissões de COV (Compostos Orgânicos Voláteis), que degradam a qualidade do ar quando libertados a níveis prejudiciais, segundo a agência.

Os inspetores verificaram ainda que a GKN Aerospace operava novos equipamentos sem a devida licença e utilizava equipamentos existentes que não correspondiam à descrição na licença, informou a agência. A GKN também modificou os equipamentos licenciados sem solicitar uma alteração à licença, o que é exigido pela agência.

A empresa recebeu duas notificações para corrigir os problemas - em dezembro de 2020 e fevereiro de 2021 - mas não as cumpriu, segundo a agência. Isto resultou numa notificação de infração em abril de 2021 e numa multa civil de aproximadamente 900 mil dólares, paga pela GKN, informou a agência.

Desde a infração, o Distrito de Gestão da Qualidade do Ar da Costa Sul (South Coast Air Quality Management District - AQMD) afirmou que tem "trabalhado em estreita colaboração com a GKN para ajudar a resolver estas questões de licenciamento".

Em março de 2025, a GKN recebeu mais duas notificações para regularização, informou a AQMD. As notificações solicitavam registos operacionais e requisitos para o registo de determinados equipamentos e uma alteração na propriedade das instalações.

Quando contactada para comentar o assunto, a GKN reiterou a sua declaração anterior sobre estar a trabalhar para resolver a situação atual nas instalações que levou às evacuações, mas não abordou quaisquer questões anteriores.

Hanna Park, Lauren Mascarenhas, Maria Prieto Aguilar, Amanda Musa, Karina Tsui, Rebekah Riess e Sarah Dewberry, da CNN, contribuíram para esta reportagem