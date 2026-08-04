Criança de 20 meses morre após ficar fechada ao calor no carro do pai que se despistou em Fuerteventura

Há 1h e 12min

Bebé foi transportado de urgência para o hospital, onde acabou por falecer

Um bebé de 20 meses morreu durante um fim de semana depois de ter sofrido um golpe de calor em Fuerteventura, nas ilhas Canárias.

A agência EFE indica que a criança foi deixada esquecida pelo pai num carro fechado num dia em que havia aviso para a zona por causa das altas temperaturas, o que se revelou fatal.

As autoridades ainda tentaram salvar a criança, que foi transportada de helicóptero para o hospital pediátrico de Las Palmas, mas não foram a tempo.

O diário La Provincia escreve que o bebé ficou dentro do carro na sequência de um despiste. O pai saiu para tratar da situação e só se lembrou mais tarde, chegando ao carro já com a criança em estado grave.

Os serviços de emergência acabaram por não conseguir reverter a situação, tendo o bebé morrido já no hospital.