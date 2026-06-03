Passageiro agride hospedeira fora de serviço após tentar abrir porta de emergência e cockpit em pleno voo

Um voo da Frontier Airlines com destino a Chicago, no domingo, teve de divergir para o Aeroporto Internacional de Miami depois de um passageiro ter agredido um assistente de bordo fora de serviço, pouco depois de ter tentado abrir uma porta de emergência e entrar na cabine de pilotagem, segundo registos policiais.

Cerca de 45 minutos após a partida do voo 3345 da Frontier, que saiu de San Juan, Porto Rico, com destino ao Aeroporto Internacional de Chicago-O’Hare, o passageiro Juan Gabriel Reyes, de 51 anos, tornou-se perturbador a bordo, afirmando querer sair do avião e tentando abrir uma porta de emergência, de acordo com uma declaração de detenção do Gabinete do Xerife de Miami-Dade e uma queixa criminal federal.

Depois de ter sido impedido de abrir a porta, Juan Reyes aproximou-se do cockpit e começou a “empurrar agressivamente com o ombro a porta do piloto”, referem os documentos.

Enquanto um assistente de bordo o afastava da porta e lhe permitia usar a casa de banho no regresso ao seu lugar, Reyes terá tentado urinar no chão da casa de banho, indica a declaração. Foi então encaminhado para um novo lugar e um assistente de bordo fora de serviço ofereceu-se para se sentar na sua fila.

O assistente fora de serviço mudou os seus pertences e dirigiu-se à casa de banho, mas o passageiro tentou agarrar a mala do homem no chão, segundo a declaração. Quando o assistente lhe pediu para parar e se mudou para um lugar do outro lado do corredor, Juan Reyes “colocou-se por cima da vítima” e “agarrou a vítima pela cabeça e estrangulou-a”, refere a queixa federal.

Vários passageiros trabalharam em conjunto com a tripulação de serviço para imobilizar Reyes com algemas flexíveis, das quais ele conseguiu libertar-se várias vezes, e extensores de cintos de segurança, segundo os documentos.

Um dos passageiros que ajudou a conter Reyes publicou um vídeo do incidente nas redes sociais, que também incluía fotografias suas a participar em competições de artes marciais.

O voo foi desviado para o Aeroporto Internacional de Miami e aterrou por volta das 23h55 de domingo, hora local, segundo a Administração Federal de Aviação.

O passageiro foi detido pelo Gabinete do Xerife de Miami-Dade e entregue ao FBI para interrogatório, de acordo com os documentos.

O voo prosseguiu para Chicago algumas horas depois, afirmou a Frontier Airlines em comunicado.

O homem foi acusado de interferência com membros da tripulação de voo e assistentes e de agressão dentro da jurisdição marítima e territorial, mostram os registos judiciais.

A CNN contactou o Gabinete do Procurador dos EUA para saber se Reyes já compareceu em tribunal ou se constituiu advogado.

A FAA recebeu 687 relatos de passageiros indisciplinados este ano. Na sexta-feira, um voo da United Airlines de Chicago para Minneapolis foi desviado para Madison, Wisconsin, depois de um passageiro ter feito “várias tentativas para tentar violar o cockpit”, segundo áudio do controlo de tráfego aéreo.