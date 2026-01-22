GNR resgatou 21 migrantes ao largo de Almería

Agência Lusa , AM
Há 55 min
Resgate GNR

A Guarda Nacional Republicana intercetou uma embarcação com 21 migrantes a bordo ao largo de Almería, em Espanha, e resgatou-os com apoio de meios aéreos da agência europeia Frontex.

Em comunica do, a GNR explica que a operação decorreu no dia 12, durante uma missão de vigilância costeira destinada a detetar atividades ilícitas transfronteiriças e controlar os fluxos de imigração irregular.

A embarcação semirrígida, que foi posteriormente rebocada pela GNR, transportava 21 homens, com idades entre os 17 e os 35 anos.

Esta operação decorreu no âmbito da “Joint Operation SPAIN – INDALO”, liderada pela Guardia Civil e coordenada pela Frontex, que decorreu entre 07 de dezembro de 2025 e 21 de janeiro de 2026 e pretendia reforçar a vigilância das fronteiras externas da União Europeia, combater a criminalidade transfronteiriça e apoiar missões de busca e salvamento.

Segundo os dados mais recentes divulgados pela Agência Europeia da Guarda de Fronteiras e Costeira, as deteções de passagens irregulares nas fronteiras externas da União Europeia (UE) atingiram em 2025 o valor mais baixo desde 2021, com 177.781 pessoas.

