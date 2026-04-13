Polícia Marítima interceta 35 migrantes em ilha grega

Agência Lusa , AM
Há 1h e 38min
Polícia Marítima

Foram detetados ao largo da ilha de Gavdos

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A Polícia Marítima informou que detetou e intercetou no domingo uma embarcação com 35 migrantes a bordo, ao largo da ilha grega de Gavdos, no âmbito de uma operação da agência europeia Frontex.

Em comunicado, a Autoridade Marítima Nacional referiu que os migrantes, entre os quais duas mulheres, “considerados irregulares” foram transportados para o porto de Gavdos, onde ficaram sob à responsabilidade das autoridades gregas.

A operação, integrada no programa “Joint Operation Greece” (Operação Conjunta Grécia) e coordenada pela Agência Europeia da Guarda de Fronteiras e Costeira (FRONTEX), teve a colaboração da Guarda Costeira Italiana na vigilância e controlo das fronteiras marítimas do espaço Schengen.

Esta ação destaca a “resiliência e capacidade de resposta da Polícia Marítima portuguesa, o papel determinante da cooperação policial internacional no Mediterrâneo, bem como o contributo para a salvaguarda da vida humana no mar, o controlo e a vigilância das fronteiras marítimas do espaço Schengen e o reforço da segurança marítima em contexto europeu”, acrescenta o mesmo comunicado.

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Temas: Frontex Gavdos Polícia Marítima Migrantes

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