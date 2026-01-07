Miguel Pinto Luz assegura que “Portugal continua a controlar fronteiras”

Agência Lusa , NM
Ontem às 18:20
Miguel Pinto Luz (LUSA)

“Quero tranquilizar os portugueses: o controlo de fronteiras continua a existir", disse o ministro das Infraestruturas

O ministro das Infraestruturas garantiu esta quarta-feira que o controlo de fronteiras em Portugal não está suspenso, explicando que apenas foi interrompida a aplicação do novo sistema europeu por não assegurar tempos de espera eficazes.

“Quero tranquilizar os portugueses: o controlo de fronteiras continua a existir. Portugal é um país soberano, que respeita e tem rigor no controlo das suas fronteiras”, afirmou Miguel Pinto Luz, à margem da inauguração oficial das obras de melhoria de qualidade do serviço do terminal 2 do aeroporto Humberto Delgado, em Lisboa.

O governante afirmou que Portugal regressou temporariamente ao sistema anterior de controlo, “que estava em vigor há um mês”, reforçando que o país mantém rigor no controlo das suas fronteiras.

Segundo o ministro, a suspensão do novo sistema europeu de entrada e saída (EES) permitiu reduzir significativamente os tempos de espera no aeroporto.

“O que fizemos foi suspender o novo sistema europeu, porque ainda não está suficientemente oleado para garantir tempos de espera que sejam eficazes”, explicou.

Miguel Pinto Luz afirmou não ser possível indicar uma data para a retoma do EES, assegurando apenas que estão a ser mobilizados todos os meios técnicos e humanos necessários para resolver a situação.

“Não consigo hoje dizer, de forma séria, se será no dia A, B ou C. Posso garantir é que estamos a fazer tudo para que rapidamente possamos estar em linha com aquilo que são as diretrizes europeias”, disse.

O ministro salientou que os constrangimentos associados ao novo sistema não são exclusivos de Portugal, afirmando que o problema das filas “está de forma generalizada em toda a Europa”, embora no caso português tenha sido “mais evidente” no aeroporto Humberto Delgado.

“Em Portugal estava de forma mais evidente, nomeadamente no Humberto Delgado, e por isso tivemos que ter medidas extraordinárias”, referiu.

“A Comissão Europeia tem vindo a acompanhar todo este processo e tudo foi feito em articulação com Bruxelas”, afirmou, rejeitando a existência de “fortes críticas” por parte das instituições europeias.

“Foram preocupações legítimas, porque o sistema tem que funcionar de forma integrada na Europa toda”, acrescentou.

Miguel Pinto Luz defendeu ainda a necessidade de continuar a investir no aeroporto de Lisboa, considerando que o Humberto Delgado terá de funcionar “pelo menos mais 10 anos”, enquanto decorre o processo de construção do novo aeroporto.

“Sejam 10, sejam 12 anos, este aeroporto tem de funcionar e, por isso, temos de fazer estas obras”, disse, referindo intervenções como a criação de “10 novas mangas”, quase duplicando as atualmente existentes.

O EES foi suspenso no aeroporto de Lisboa há uma semana por um período de três meses, para diminuir as filas de espera, data muito próximo da entrada em funcionamento a 100% do EES em toda a União Europeia agendada para abril.

O novo sistema europeu de controlo de fronteiras para cidadãos extracomunitários entrou em funcionamento em 12 de outubro em Portugal e restantes países do espaço Schengen e desde então os tempos de espera têm-se agravado, principalmente no aeroporto de Lisboa, com os passageiros a terem de esperar, algumas vezes várias horas.

Esta situação levou o Governo a criar no fim de outubro uma 'task force' de emergência para gerir a situação de crise.

Temas: Fronteiras Controlo de fronteiras Miguel Pinto Luz

Relacionados

Governo garante que suspensão do sistema de controlo de fronteiras "não compromete" segurança nacional

Montenegro anuncia perante "todos os aliados" em que circunstâncias admite mandar tropas portuguesas para a Ucrânia

Reforço de areia das praias entre Quarteira e Garrão arranca segunda-feira e termina antes da época balnear

Isenção de IMT beneficiou 70 mil jovens e garantia pública 23 mil

Governo reage ao relatório da OCDE: “Não há bala de prata para resolver problema da habitação"

Governo

Alterações ao pagamento do IUC chegam à AR. Proposta prevê ano transitório em 2027

Ontem às 19:25

Miguel Pinto Luz assegura que “Portugal continua a controlar fronteiras”

Ontem às 18:20

Governo garante que suspensão do sistema de controlo de fronteiras "não compromete" segurança nacional

Ontem às 16:19

Sondagem: portugueses divididos sobre a reforma laboral e exigem clareza dos candidatos presidenciais

Ontem às 12:00
Mais Governo

Mais Lidas

Corpo de Maycon Douglas encontrado em praia da Nazaré

Ontem às 15:27

Wegovy em comprimido começa a ser vendido esta semana. Fármaco será mais barato do que os tratamentos injetáveis para a obesidade

6 jan, 16:23

Rússia ofereceu-se para trocar Venezuela pela Ucrânia em 2019. "Um acordo muito estranho", disseram então os EUA

Ontem às 10:40

Rússia envia submarino e navio de guerra para escoltar petroleiro perseguido pelos EUA

Ontem às 12:33

Homem morre no Seixal depois de quase três horas à espera do INEM

Ontem às 07:13

As quatro famílias mais ricas de Portugal têm um património de quase 15 mil milhões de euros

6 jan, 20:00

Tracking Poll, dia 3: Cotrim isola-se em terceiro num dia com três ultrapassagens

Ontem às 20:27

Tracking Poll, dia 2: Seguro lidera, Ventura sobe e Cotrim agarra Gouveia e Melo (mas eleitores acham que Mendes é que vai ganhar)

6 jan, 20:02

Resultado final: Benfica 1-3 Braga

Ontem às 19:38

Maduro e a mulher bateram com a cabeça em porta blindada ao tentar fugir das forças norte-americanas

Ontem às 08:46

O mundo entrou em alerta e o maior aviso é para a Europa (que num cenário radical fica como a Ucrânia em 2014)

Ontem às 07:00

EUA apreendem petroleiro de bandeira russa ligado à Venezuela

Ontem às 13:41