Sistema europeu de controlo de fronteiras para cidadãos extracomunitários está de volta

Agência Lusa , PP
Há 52 min
Avião da TAP a descolar do aeroporto de Lisboa (Armando Franca/AP)

No final de dezembro, o Governo anunciou medidas de contingência no Aeroporto Humberto Delgado, em Lisboa, para reduzir os tempos de espera na zona das chegadas, nomeadamente a suspensão por três meses do EES, que agora voltou a funcionar na sua plenitude

O sistema europeu de controlo de fronteiras para cidadãos extracomunitários, suspenso em dezembro no aeroporto de Lisboa devido aos constrangimentos na zona de chegadas, está novamente a funcionar, tendo sido retomado gradualmente, revelou hoje o Governo.

Numa resposta enviada à agência Lusa, o Ministério da Administração Interna (MAI) avança que o sistema europeu de controlo de fronteiras para cidadãos extracomunitários, denominado Sistema de Entrada/Saída (EES) da União Europeia, “foi gradualmente retomado desde o início do ano e já está ativo na sua plenitude”.

Este novo sistema entrou em funcionamento em 12 de outubro em Portugal e nos restantes países do espaço Schengen e desde então os tempos de espera agravaram-se, principalmente no aeroporto de Lisboa, com os passageiros a terem de esperar, por vezes, várias horas.

A introdução em 10 de dezembro nos aeroportos portugueses da segunda fase do EES, que consiste na recolha de dados biométricos (obtenção de fotografia e impressão digitais do passageiro), causou ainda mais constrangimentos, principalmente no aeroporto de Lisboa.

No final de dezembro, o Governo anunciou medidas de contingência no Aeroporto Humberto Delgado, em Lisboa, para reduzir os tempos de espera na zona das chegadas, nomeadamente a suspensão por três meses do EES, que agora voltou a funcionar na sua plenitude.

O EES está a ser implementado de forma faseada na União Europeia, estando previsto para abril o seu funcionamento a 100% em todo o território comunitário.

Na resposta, o MAI admite que se têm “verificado alguns constrangimentos operacionais no processo de controlo das fronteiras aeroportuárias e com a implementação, ainda que de forma faseada, do EES, esses constrangimentos agravaram-se”.

“Para agilizar a execução faseada do EES – que só estará implementado na sua totalidade a partir de 10 de abril -, tentando minorar o impacto no tempo de espera no controlo de fronteira, foram instalados quiosques self-service nos aeroportos, que permitirão a recolha de dados biométricos e preenchimento do questionário de viagem por parte dos cidadãos nacionais de países terceiros que nos visitam para estadas temporárias”, acrescenta o ministério tutelado por Luís Neves.

Desde segunda-feira, Portugal aderiu à aplicação móvel europeia “Travel to Europe", desenvolvida pela agência de controlo de fronteiras Frontex e que permite aos passageiros abrangidos pelo EES o preenchimento do questionário na pré-chegada, agilizando o tempo de processamento na fronteira.

O ministério garante que o MAI, PSP e demais entidades diretamente envolvidas neste processo “têm vindo a trabalhar de forma articulada na implementação de medidas que assegurem o funcionamento regular dos controlos de fronteira nos principais aeroportos nacionais, quer durante o período da Páscoa, quer no aproximar da época alta”.

Segundo o MAI, este trabalho inclui o acompanhamento contínuo dos fluxos de passageiros e a adaptação do dispositivo operacional sempre que necessário.

Além da suspensão temporária do funcionamento do sistema europeu de controlo de entradas e saídas, o Governo reforçou também em dezembro o aeroporto de Lisboa com 24 militares da GNR, que, segundo o MAI, estão “desde então a trabalhar na zona das chegadas para fazer o controlo da documentação”.

O controlo de passageiros nas fronteiras aeroportuárias é da responsabilidade da PSP, competência que herdou em 2023 do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras.

O sistema EES, que substitui os tradicionais carimbos nos passaportes, aplica-se a todos os cidadãos não pertencentes à União Europeia que entrem no território para estadias de curta duração (até 90 dias num período de 180 dias), independentemente de necessitarem de visto.

Temas: Fronteiras Aeroporto Controlo de fronteiras Sistema Aeroporto de Lisboa

País

03:43

Padarias já sentem subida "vertiginosa" dos preços, "a certa altura temos de aumentar os preços"

Há 3 min

Sistema europeu de controlo de fronteiras para cidadãos extracomunitários está de volta

Há 52 min

Jovem de 26 anos morre em despiste em Ponte de Lima

Há 1h e 51min

Depressão Therese provoca dezenas de ocorrências na Madeira e nos Açores

Há 3h e 0min
Mais País

Mais Lidas

Caça dos EUA de última geração atingido por disparos do Irão

Ontem às 16:29

Animal vivo encontrado no meio de uma prateleira de uma loja de peluches de um aeroporto

Ontem às 20:41

Estudante norte-americano desaparece durante as férias em visita a amigos em Espanha

18 mar, 23:57

"Qualquer submarino ou fragata que tenha mísseis pode vir" à costa portuguesa lançá-los. "Não temos capacidade de os intercetar"

18 mar, 08:00

Desmantelado na Amadora esquema ilegal de envio de dinheiro e apreendidos mais de 37 mil euros

Ontem às 10:55

Vizinhos do Irão fartaram-se e tomaram uma posição: regime de Teerão tem mesmo de cair

18 mar, 23:16

O sítio que Trump ameaça "explodir completamente" tem gás para todo o mundo durante 13 anos

Ontem às 12:38

Encontrado o corpo do estudante norte-americano que desapareceu durante as férias em Espanha

Ontem às 19:06

Novo programa de saúde oral cria cheque-prótese e reforça acesso no SNS

Hoje às 06:13

Enforcados em praça pública: Irão executa os primeiros manifestantes da revolta contra o regime em janeiro

Ontem às 20:59

EUA retiram o maior porta-aviões do mundo do Médio Oriente após grande incêndio a bordo

18 mar, 20:42

Assalto violento em Lisboa termina com esfaqueamento. Vítima em estado grave e suspeito detido 

Ontem às 18:02