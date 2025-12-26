Temperaturas estão "abaixo do normal" mas vão subir até à passagem de ano, que será fria na mesma

26 dez 2025, 12:40

"Ar muito frio" na passagem de ano, mas com céu limpo e "inversão térmica noturna"

Fim de ano na Serra da Estrela com neve mas "não se prevê um grande nevão"

Meteorologista do IPMA diz que "esta é uma situação normal nesta época do ano"

Portugal atravessa um período de frio intenso, com temperaturas abaixo do normal para esta altura do ano, concretamente "dois graus abaixo da temperatura normal", diz à CNN a meteorologista do IPMA, Cristina Simões.

"A tendência é para que se mantenham na próxima noite temperaturas ainda bastante baixas. Estamos com aviso amarelo emitido para persistência de tempo frio. A partir de dia 27, teremos um aumento ligeiro das temperaturas mínimas, que deverão ficar perto do normal para a época do ano. No entanto, continuamos com temperaturas baixas, perto de 0, abaixo de 0 no interior norte e centro até ao distrito de Portalegre, que deverão manter-se na próxima semana", indica a meteorologista.

De acordo com Cristina Simões, "esta é uma situação normal nesta época do ano", pois, sublinha, "estamos em dezembro" e o inverno começou "há uns dias".

Quanto aos próximos dias, deverá ocorrer "precipitação na região sul durante a próxima noite e na manhã de dia 27.

"Estamos com a presença de uma depressão que vem vindo de norte para sul ao longo da costa ocidental. Vem-se deslocando para sul e vamos ter precipitação mais na região sul. O distrito de Algarve está com aviso de precipitação a partir das 6 da manhã da próxima noite, até ao final da manhã, aviso de precipitação, por vezes forte, com ocorrência de trovoada", explica.

A chuva estende-se para a região Centro durante o sábado, mas fraca, sendo que será sob a forma de neve acima de 1.200 metros de altitude.

"No entanto, não se prevê um grande nevão ali na zona da Serra da Estrela", acrescenta.

Para a próxima semana, até ao ano novo, não deverá ocorrer precipitação de forma intensa.

"Pelos dados que temos hoje, embora ainda seja um pouco cedo, deveremos ter este tempo frio, embora com a subida de temperatura - sobem 2 a 3 graus em relação ao que está agora -, a manter durante estes próximos dias e para a passagem do ano. No entanto, a noite continua fria, mas sem precipitação".