Temperaturas estão "abaixo do normal" mas vão subir até à passagem de ano, que será fria na mesma

CNN Portugal , AM
26 dez 2025, 12:40

Meteorologista do IPMA diz que "esta é uma situação normal nesta época do ano"

Portugal atravessa um período de frio intenso, com temperaturas abaixo do normal para esta altura do ano, concretamente "dois graus abaixo da temperatura normal", diz à CNN a meteorologista do IPMA, Cristina Simões. 

"A tendência é para que se mantenham na próxima noite temperaturas ainda bastante baixas. Estamos com aviso amarelo emitido para persistência de tempo frio. A partir de dia 27, teremos um aumento ligeiro das temperaturas mínimas, que deverão ficar perto do normal para a época do ano. No entanto, continuamos com temperaturas baixas, perto de 0, abaixo de 0 no interior norte e centro até ao distrito de Portalegre, que deverão manter-se na próxima semana", indica a meteorologista.

De acordo com Cristina Simões, "esta é uma situação normal nesta época do ano", pois, sublinha, "estamos em dezembro" e o inverno começou "há uns dias".

Quanto aos próximos dias, deverá ocorrer "precipitação na região sul durante a próxima noite e na manhã de dia 27.

"Estamos com a presença de uma depressão que vem vindo de norte para sul ao longo da costa ocidental. Vem-se deslocando para sul e vamos ter precipitação mais na região sul. O distrito de Algarve está com aviso de precipitação a partir das 6 da manhã da próxima noite, até ao final da manhã, aviso de precipitação, por vezes forte, com ocorrência de trovoada", explica.

A chuva estende-se para a região Centro durante o sábado, mas fraca, sendo que será sob a forma de neve acima de 1.200 metros de altitude.

"No entanto, não se prevê um grande nevão ali na zona da Serra da Estrela", acrescenta.

Para a próxima semana, até ao ano novo, não deverá ocorrer precipitação de forma intensa.

"Pelos dados que temos hoje, embora ainda seja um pouco cedo, deveremos ter este tempo frio, embora com a subida de temperatura - sobem 2 a 3 graus em relação ao que está agora -, a manter durante estes próximos dias e para a passagem do ano. No entanto, a noite continua fria, mas sem precipitação".

Temas: Frio Meteorologia Tempo Temperaturas

Meteorologia

Vem aí chuva e neve. Depressão Goretti chega esta quinta-feira

6 jan, 19:39

Está frio e a culpa é do "ar ártico". Mas a chuva está de volta e a subida das temperaturas também

6 jan, 12:47

Quantidade de água armazenada nas bacias é superior à média exceto no sul

5 jan, 08:07

IPMA coloca seis distritos do continente em aviso amarelo devido ao tempo frio

4 jan, 08:58
Mais Meteorologia

Mais Lidas

Corpo de Maycon Douglas encontrado em praia da Nazaré

Ontem às 15:27

Wegovy em comprimido começa a ser vendido esta semana. Fármaco será mais barato do que os tratamentos injetáveis para a obesidade

6 jan, 16:23

Rússia ofereceu-se para trocar Venezuela pela Ucrânia em 2019. "Um acordo muito estranho", disseram então os EUA

Ontem às 10:40

Rússia envia submarino e navio de guerra para escoltar petroleiro perseguido pelos EUA

Ontem às 12:33

As quatro famílias mais ricas de Portugal têm um património de quase 15 mil milhões de euros

6 jan, 20:00

Homem morre no Seixal depois de quase três horas à espera do INEM

Ontem às 07:13

Tracking Poll, dia 2: Seguro lidera, Ventura sobe e Cotrim agarra Gouveia e Melo (mas eleitores acham que Mendes é que vai ganhar)

6 jan, 20:02

Tracking Poll, dia 3: Cotrim isola-se em terceiro num dia com três ultrapassagens

Ontem às 20:27

Resultado final: Benfica 1-3 Braga

Ontem às 19:38

Maduro e a mulher bateram com a cabeça em porta blindada ao tentar fugir das forças norte-americanas

Ontem às 08:46

O mundo entrou em alerta e o maior aviso é para a Europa (que num cenário radical fica como a Ucrânia em 2014)

Ontem às 07:00

EUA preparam-se para intercetar petroleiro em fuga ligado à Venezuela e sobre o qual a Rússia reclama jurisdição

6 jan, 09:10