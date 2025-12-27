Guarda, Castelo Branco e Faro sob aviso amarelo devido a neve e chuva forte

Agência Lusa , BCE
27 dez 2025, 13:57
Neve em Portugal. Lusa

Neve deverá acumular-se até 5 centímetros

Os distritos de Guarda e Castelo Branco vão estar sob aviso amarelo durante a noite devido à queda de neve, enquanto Faro tem o mesmo alerta para a tarde deste sábado, mas devido à previsão de forte precipitação.

De acordo com o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), prevê-se para o período entre as 21:00 deste sábado e as 06:00 de domingo “queda de neve acima de 1.200 metros, com acumulação até 5 centímetros".

Entre os impactos esperados por esta queda de neve com acumulação e possível formação de gelo, estão o condicionamento ou interdição de vias, danos em estruturas ou árvores, bem como a perturbação de abastecimentos locais.

Para distrito de Faro, o IPMA prevê precipitação, que pode ser forte, com queda de granizo e acompanhada de trovoada, durante a tarde de hoje, até às 18:00.

O aviso amarelo, o menos grave numa escala de três, significa um risco moderado ou “perigo potencial” devido a uma situação meteorológica, como chuva forte, ventos ou outros fenómenos, que pode causar transtornos, mas com uma probabilidade baixa a moderada de causar danos significativos.

Temas: Frio Chuva Previsão do tempo Previsão tempo Tempo

Meteorologia

