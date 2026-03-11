Seis mortos em incêndio num autocarro na Suíça. Polícia investiga

Há 1h e 18min

Há ainda três feridos

Pelo menos seis pessoas morreram e três ficaram feridas após um incêndio num autocarro na cidade de Kerzers, no oeste da Suíça. As autoridades admitem a possibilidade de o fogo ter sido provocado deliberadamente por um passageiro.

O incidente ocorreu numa estrada da localidade situada a cerca de 20 quilómetros de Berna. Segundo a polícia do cantão de Friburgo, há indícios de que uma pessoa a bordo poderá ter iniciado o incêndio.

"Nesta fase, temos elementos que sugerem um ato deliberado por parte de uma pessoa que estava dentro do autocarro", revelou Frederic Papaux, porta-voz da polícia de Friburgo.

Os investigadores estão a analisar os relatos que dão conta de que um homem terá derramado combustível sobre si próprio antes de atear fogo, o que terá provocado rapidamente as chamas no interior do veículo. Ainda não é claro se o suspeito está entre as vítimas mortais.

Três pessoas feridas foram transportadas para o hospital, enquanto outras duas receberam assistência no local sem necessidade de internamento.

Testemunhas relataram momentos de pânico, com passageiros a fugir do autocarro em chamas. Imagens após o incêndio mostram os restos carbonizados do veículo, um autocarro amarelo da empresa PostAuto.

As autoridades indicam que é ainda cedo para determinar as motivações do incidente e sublinham que, para já, não existem indícios de ligação a terrorismo. A identificação das seis vítimas poderá demorar vários dias.

“Não temos nenhuma indicação que sugira que se trate de um ataque terrorista”, afirmou o político suíço Romain Collaud à emissora suíço-francesa RTS.

O presidente suíço, Guy Parmelin, manifestou choque e pesar pelas mortes, garantindo que as circunstâncias do incêndio estão a ser investigadas.