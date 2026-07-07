Vítor Baía e Rui Cerqueira condenados. Frederico Varandas levou palmada na garagem do Dragão e vai receber 5.700€

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Dirigentes do FC Porto foram ainda condenados a pagar 1.200 euros de multa cada um

Tanto Vítor Baía como Rui Cerqueira foram condenados no processo da Garagem do Estádio do Dragão. O caso remonta a 2022 e aos incidentes que ocorreram entre o presidente leonino e os dirigentes na garagem do Estádio do Dragão, depois de um Clássico FC Porto - Sporting que terminou empatado a dois golos, e que também teve muita confusão no relvado.

Vítor Baía foi condenado a uma de multa no valor de 1.200 euros pela prática de um crime de injúrias, sendo que o tribunal destaca que o arguido confessou os factos sem demonstrar qualquer arrependimento.

Por sua vez, Rui Cerqueira terá de pagar uma de multa no valor de 1.200 euros pela prática de um crime especial de ofensas à integridade física no âmbito de espetáculo desportivo, não tendo o tribunal tido dúvidas de que este desferiu uma palmada na mão do presidente do Sporting, fazendo cair o seu telemóvel e auriculares.

O dirigente portista recebeu ainda uma sanção acessória de interdição de acesso a recintos desportivos durante os horários dos jogos, pelo período de um ano.

Frederico Varandas terá direito a receber 5.700 euros de indemnização pelos danos causados. Vítor Baía terá de pagar 3.500 euros ao presidente leonino, enquanto Rui Cerqueira vai ter de o indemnizar com 2.500 euros.