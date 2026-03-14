Eleições no Sporting: cerca de 5.600 sócios votaram até às 14:00

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«Já votaram cerca de mil sócios, os sportinguistas não podem ficar em casa»

Frederico Varandas, que se tornou o presidente com mais troféus nacionais no futebol masculino ao serviço do clube, com nove, vai tentar ser eleito para um terceiro mandato

Cerca de 5.600 sócios do Sporting votaram até às 14:00 nas eleições para os órgãos sociais do clube, que decorrem este domingo no Pavilhão João Rocha, em Lisboa, adiantou o presidente da Mesa de Assembleia Geral (MAG).

“Já votaram hoje, aqui, presencialmente, cerca de 1.600 [5.600] pessoas”, afirmou João Palma no segundo ponto de situação à imprensa, junto à entrada para a fila de voto.

Mais à frente, questionado sobre a quantos votos correspondia esse número de votantes, o dirigente corrigiu o lapso, confirmando que “já votaram 5.600 pessoas”.

Sem ter, em sua posse, dados oficiais sobre as eleições de 2018, as mais concorridas de sempre do clube de Alvalade, nas quais o atual presidente, Frederico Varandas, foi eleito para o seu primeiro mandato, Palma admitiu, no entanto, que “teriam já votado mais pessoas a esta hora” nesse ano.

“Na altura houve uma mobilização grande. Como o Sporting passava, na altura, uma crise grave, com uma instabilidade muito grande, os sócios sentiram-se impelidos a responder de outra maneira nas eleições”, comparou.

Num momento em que a chuva tinha, há poucos minutos, começado a cair na zona do Estádio José Alvalade, o presidente da MAG mostrou-se confiante de que será “passageira” e apelou, mais uma vez, à mobilização dos sportinguistas.

“Esperemos que agora, a partir da tarde, a seguir a uma refeição reconfortante, num sábado, possam ganhar energias e vir votar, porque nós estamos à espera deles”, apelou João Palma.

O ato eleitoral decorre no Pavilhão João Rocha, em Lisboa, entre as 09:00 e as 20:00, sendo que os sócios em espera a essa hora ainda vão poder votar, nos terminais eletrónicos instalados no recinto 'verde e branco', o único local de voto presencial.

Para este ato eleitoral são 75.817 os sócios com direito de voto, que representam um total de 303.324 votos, uma vez que no Sporting o número de votos por associado aumenta com a sua antiguidade.

Frederico Varandas, que se tornou o presidente com mais troféus nacionais no futebol masculino ao serviço do clube, com nove, vai tentar ser eleito para um terceiro mandato e encabeça a Lista B, com Bruno Sorreluz, também conhecido por Bruno Sá, a apresentar-se pela primeira vez como candidato à presidência dos 'verde e brancos' liderando a Lista A.