Varandas lamenta “silêncio total” e proteção aos "grandes" no desporto português

1 abr, 19:48

Frederico Varandas falou à saída da reunião com a ministra da Cultura, Juventude e Desporto, Margarida Balseiro Lopes

O presidente do Sporting, Frederico Varandas, lamentou esta quarta-feira o “silêncio total” e a proteção das instituições desportivas aos três ‘grandes’, após uma reunião com o Governo sobre os incidentes no clássico de andebol com o FC Porto.

“Desde novembro, constatei um silêncio total. O Sporting não tem problemas com nenhum clube, mas o que acontece é que um clube tem tido um ‘modus operandi’ nos últimos cinco meses, com uma atitude desportiva miserável. O Sporting reage como tem de reagir. Quem me dera a mim não ter de intervir, mas se o presidente do Sporting não fala, quem é que fala?”, indagou, em declarações aos jornalistas.

Frederico Varandas falou à saída da reunião com a ministra da Cultura, Juventude e Desporto, Margarida Balseiro Lopes, o secretário de Estado do Desporto, Pedro Dias, e o presidente da Federação de Andebol de Portugal (FAP), Miguel Laranjeiro.

“O tema foi muito além do episódio que se passou no andebol. Desde novembro, houve vários acontecimentos a manchar a imagem do desporto nacional. Uma das razões para esta reunião foi para apelar ao topo da pirâmide que, abaixo, há presidentes da Federação Portuguesa de Futebol (FPF) e Liga de clubes (LPFP), que não poderão ter o objetivo de se dar bem com os ‘grandes’”, disse Varandas.

Nesse âmbito, o presidente sportinguista lamentou que, em Portugal, “não se toca nos ‘grandes’” e se “finge que não acontece nada”, tendo aproveitado a reunião para apresentar cinco casos, relacionados com o árbitro Fábio Veríssimo, o roubo de toalhas ao guarda-redes Rui Silva, o desaparecimento de bolas durante um jogo, a colocação de colunas para ‘abafar’ cânticos sportinguistas e o cheiro no balneário do Sporting no clássico de andebol na Dragão Arena, com a assistência médica a dois elementos ‘leoninos’.

“Há um mundo que me separa do atual presidente do FC Porto, mas teremos uma coisa em comum: Ambos somos presidentes e temos de tomar muitas decisões ao longo do dia. Umas são corretas, outras mais ou menos e outras erradas, mas, quando chego a casa, tenho a consciência tranquila de que não traí os valores do Sporting, não envergonhei os sócios e, sobretudo, quem educo em casa”, vincou.

À saída da mesma reunião com a tutela, André Villas-Boas rejeitou as acusações, assegurando que o FC Porto está "absolutamente tranquilo" e tem os factos "muito bem documentados" por videovigilância, o que exclui qualquer ato de sabotagem com produtos tóxicos.

O líder portista acusou o homólogo de "vitimização permanente", considerando "raro e patético" levar queixas sobre "cones, bolas e toalhas" ao Governo. Prometendo ser "implacável" contra a calúnia assim que o inquérito do Ministério Público for arquivado, Villas-Boas aconselhou Frederico Varandas a focar-se nos problemas do seu próprio clube, alertando para as "garrafas de vidro que voam no seu estádio contra as cabeças dos árbitros" e para os jogadores leoninos que afirmam que "os árbitros são ladrões".

“O Futebol Clube do Porto veio prestar esclarecimentos sobre os alegados incidentes. Estamos absolutamente tranquilos em relação a todos os factos. Promovemos uma auditoria interna e externa extensa e o nosso diretor de segurança viu horas e horas de CCTV. Estão excluídas quaisquer prevaricações com produtos de limpeza ou atos de sabotagem”, assegurou, em declarações aos jornalistas.

O presidente do Sporting foi hoje recebido por Balseiro Lopes, que, de seguida também reuniu com o líder do FC Porto, André Villas-Boas, sobre os incidentes ocorridos no jogo da primeira jornada da fase de apuramento de campeão nacional de andebol, entretanto alvo de um inquérito por parte do Ministério Público (MP).

Os ‘leões’ acusaram os ‘dragões’ de “práticas obscuras”, após elementos da equipa de andebol ‘verde e branca’ terem recebido assistência médica no sábado, no Dragão Arena, no Porto, antes da vitória dos bicampeões nacionais sobre o FC Porto (33-30), no arranque da segunda fase do campeonato.

O jogo iniciou-se com cerca de 15 minutos de atraso, depois de a equipa visitante se ter queixado de um odor intenso no seu balneário, que levou o treinador Ricardo Costa e o jogador congolês Christian Moga a serem assistidos no local.

O FC Porto desmentiu a situação e considerou, ainda no sábado, como “graves e abusivas” as acusações dos ‘leões’, referindo ter contactado a PSP para verificação das condições no pavilhão do clube ‘azul e branco’.

Villas-Boas acusou ainda Frederico Varandas de ser um presidente “permanentemente incendiário” e aconselhou-o a focar-se nos problemas do seu próprio clube, em vez de exigir explicações sobre a organização do Dragão.

“Se o presidente do Sporting está preocupado em roubar toalhas, o que eu digo é: tenha cuidado com as garrafas de vidro que voam no seu estádio e atingem as cabeças dos árbitros. Tenha cuidado com os seus jogadores que dizem que os árbitros são ladrões. Isto não é tudo muito mais grave do que cones, bolas e toalhas?”, atirou também.

O presidente do FC Porto foi recebido por Balseiro Lopes pouco depois de a ministra ter reunido com o líder do Sporting sobre os incidentes ocorridos no jogo da primeira jornada da fase de apuramento de campeão nacional de andebol, entretanto alvo de um inquérito por parte do Ministério Público (MP).

Os ‘leões’ acusaram os ‘dragões’ de “práticas obscuras”, após elementos da equipa de andebol ‘verde e branca’ terem recebido assistência médica no sábado, no Dragão Arena, no Porto, antes da vitória dos bicampeões nacionais sobre o FC Porto (33-30). O jogo iniciou-se com atraso, depois de a equipa visitante se ter queixado de um odor intenso no seu balneário.

Villas-Boas desmentiu qualquer irregularidade, clarificando que o relatório médico comprova apenas que o jogador Christian Moga teve uma quebra de glicemia e o treinador Ricardo Costa sofreu uma subida de tensão, tendo ambos tido alta imediata sem necessidade de hospitalização. O presidente portista criticou ainda o diretor das modalidades do Sporting por andar "entretido a fazer filmes e a mandar fotografias" para a comunicação social em vez de ajudar de forma imediata.

A direção da Federação de Andebol de Portugal (FAP) efetuou uma participação ao Conselho de Disciplina (CD) para o apuramento de responsabilidades disciplinares aos incidentes verificados no clássico, que reforçou a liderança isolada do Sporting a cinco jornadas do fim da prova.

Os ‘leões’ somam por vitórias os 23 jogos disputados e comandam com 36 pontos - foram reduzidos a metade no fim da primeira fase -, contra 32 do Benfica, segundo classificado, 31 do FC Porto, terceiro, e 26 do Águas Santas, quarto.

Além dos incidentes relatados pelo Sporting, o diretor-geral das modalidades do FC Porto, Mário Santos, acusou o jogador ‘leonino’ Martim Costa de ter agredido um adepto dos ‘dragões’ ainda no período de aquecimento para o jogo.