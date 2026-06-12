Até oito anos de prisão para os cabecilhas de fraude de 529 mil euros em subsídios para viagens

Agência Lusa , MSM
Há 59 min
Justiça
Adicione a CNN como fonte preferidaSiga-nos no Google News ?Saiba mais

Tribunal da Madeira concluiu que o grupo falsificava deslocações aéreas para receber indevidamente o Subsídio Social de Mobilidade

O Tribunal da Comarca da Madeira condenou esta sexta-feira três homens a penas de prisão efetiva, entre os cinco anos e três meses e os oito anos, por falsificarem viagens aéreas e receberem o subsídio social de mobilidade indevidamente.

De 42 arguidos neste processo, entre os quais uma empresa, quatro foram absolvidos e os restantes foram condenados, sobretudo pelos crimes de falsificação de documentos e burla (qualificada ou simples), indicou a presidente do coletivo de juízes, Teresa de Sousa, na leitura do acórdão, que durou cerca de três horas.

A maioria das condenações foram inferiores a cinco anos de prisão e suspensas na sua execução, sendo que alguns dos arguidos foram apenas condenados a pagar multas.

Os três principais arguidos, que o tribunal provou serem os cabecilhas do esquema, foram condenados a cinco anos e três meses de prisão, seis anos e oito anos. Terão também de restituir ao Estado a título solidário as elevadas quantias que receberam indevidamente.

O homem condenado a oito anos de prisão, o principal líder do grupo, também foi condenado pelo crime de branqueamento de capitais de que vinha acusado pelo Ministério Público.

Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM

Teresa de Sousa realçou ainda que o tribunal não deu como provados os crimes de associação criminosa e de falsidade informática que pendiam sobre alguns dos 42 arguidos.

Esta rede, composta por alegados falsificadores, recrutadores e controladores, é acusada pelo Ministério Público de receber indevidamente 529 mil euros do Subsídio Social de Mobilidade, atribuído em forma de reembolso aos residentes para reduzir o preço pago pelas viagens aéreas.

A atuação dos arguidos incluía viagens ao território continental, uma vez que, a determinada altura, os seus nomes começaram a constar de uma “lista negra” nas estações de correios da região autónoma, já não conseguindo receber os montantes das viagens falsificadas.

No decorrer do julgamento, que teve início em 20 de janeiro, a maioria dos arguidos confessou os crimes praticados.

Três dos 42 arguidos estão em prisão preventiva, mas apenas um no âmbito deste processo.

Este julgamento resulta da operação Rota do Viajante II, cujo inquérito decorreu sob direção do Departamento de Investigação e Ação Penal (DIAP) de Loures, com a coadjuvação da Polícia Judiciária.

Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM

Com a atribuição do Subsídio Social de Mobilidade, os residentes da Madeira e dos Açores podem ser reembolsados de parte do valor pago pelas viagens aéreas com o continente português e entre as duas regiões autónomas, até limites máximos definidos em cada arquipélago.

Em janeiro entrou em vigor uma plataforma eletrónica para solicitar os reembolsos, mas na altura em que os crimes foram praticados os pedidos eram feitos nos balcões dos CTT.

Adicione a CNN como fonte preferidaSiga-nos no Google News
Temas: Fraude Subsídios Subsídio social de mobilidade Madeira

Relacionados

Fazia-se passar por agente da PSP. Tinha arma, munições e material policial em casa

Homem fica em prisão preventiva por agredir a mãe de 77 anos
Informação em todas as frentes, sem distrações? Navegue sem anúncios e aceda a benefícios exclusivos.
TORNE-SE PREMIUM

Crime e Justiça

Até oito anos de prisão para os cabecilhas de fraude de 529 mil euros em subsídios para viagens

Há 59 min

Fazia-se passar por agente da PSP. Tinha arma, munições e material policial em casa

Há 1h e 32min

Homem fica em prisão preventiva por agredir a mãe de 77 anos

Hoje às 08:48

Condutor atropela dois homens durante confrontos na sequência de acidente em Odivelas

Hoje às 08:03
Mais Crime e Justiça

Mais Lidas

Depois do calor, chegam as trovoadas: IPMA coloca quatro distritos sob aviso

Hoje às 10:05

Mundial 2026: o calendário de todos os jogos

Hoje às 07:45

Praia da Sardenha proíbe uso de chapéus de sol a banhistas entre os 10 e os 65 anos

Ontem às 10:59

Ucrânia atinge Crimeia: "Parece que não restam pontes intactas nas vias de acesso terrestre à península"

Ontem às 11:27

Falso alarme: Pentágono volta a abrir após "incidente com materiais perigosos"

Ontem às 16:17

Yoon Suk-yeol, ex-líder sul-coreano, condenado a 30 anos de prisão por envio de drones para Coreia do Norte

Hoje às 07:20

A "Novorossiya" era a principal via de abastecimento das tropas russas na Crimeia, agora, por causa dos drones ucranianos, é "a estrada da morte"

Ontem às 13:34

Assim será a nova ponte sobre o Douro: carros, comboios de alta velocidade, bicicletas e peões

9 jun, 13:55

Investigação portuguesa mostra que consumo de proteína animal em vez de vegetal só tem vantagens acima dos 65 anos

10 jun, 11:59

Da invasão ao entendimento: EUA dão volta de 180 graus em horas mas deixam duas grandes dúvidas no ar

Ontem às 22:23

"Acordo de Islamabad": o que prevê o memorando de entendimento entre EUA e Irão

Há 3h e 17min

Gasóleo desce, gasolina sobe: o preço dos combustíveis na próxima semana

Hoje às 10:50