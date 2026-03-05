Homem responsável por fraude de 30 milhões nos EUA apanhado pela PJ no Algarve

Há 1h e 27min

Estava a preparar-se para sair de Portugal

A Polícia Judiciária (PJ) deteve um homem, procurado pela justiça dos Estados Unidos da América por uma fraude avaliada em cerca de 30 milhões de euros, na quarta-feira, no aeroporto de Faro, anunciou esta quinta-feira a corporação policial.

O homem tem 39 anos e foi localizado e detido no aeroporto algarvio por elementos da Diretoria do Sul da PJ, “com vista à sua extradição para os Estados Unidos da América, por crimes de fraude no sistema de benefícios de saúde daquele país”, enquadrou a Judiciária num comunicado.

A “partilha de informação”, no âmbito dos mecanismos de cooperação policial a nível internacional, levou as autoridades portuguesas a concluir que o detido “se movimentava entre Portugal e os Países Baixos”, tendo dado seguimento, na quarta-feira, a um mandado de detenção internacional emitido pela justiça norte-americana, quando a sua presença foi detetada no aeroporto algarvio, precisou a PJ.

A detenção foi feita quando o homem se preparava para embarcar para um destino em território neerlandês, esclareceu.

“O detido é suspeito da alegada obtenção fraudulenta de mais de 30 milhões de dólares em apoios ‘Medicare’”, o sistema federal de seguros de saúde dos Estados Unidos, destacou a PJ.

As autoridades judiciais norte-americanas responsabilizam o detido por “cerca de 370 mil falsos pedidos de comparticipação de testes de diagnóstico para a doença Covid-19, realizados em 2023”, frisou.

Os testes comparticipados “nunca foram entregues ou pedidos pelos supostos beneficiários”, acrescentou.

O homem vai agora ser presente ao Tribunal da Relação de Évora, entidade com competência para apreciar processos de extradição, neste caso requerido pelos Estados Unidos da América.