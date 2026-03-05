Homem responsável por fraude de 30 milhões nos EUA apanhado pela PJ no Algarve

Agência Lusa , AG
Há 1h e 27min
Dinheiro (Pexels)

Estava a preparar-se para sair de Portugal

A Polícia Judiciária (PJ) deteve um homem, procurado pela justiça dos Estados Unidos da América por uma fraude avaliada em cerca de 30 milhões de euros, na quarta-feira, no aeroporto de Faro, anunciou esta quinta-feira a corporação policial.

O homem tem 39 anos e foi localizado e detido no aeroporto algarvio por elementos da Diretoria do Sul da PJ, “com vista à sua extradição para os Estados Unidos da América, por crimes de fraude no sistema de benefícios de saúde daquele país”, enquadrou a Judiciária num comunicado.

A “partilha de informação”, no âmbito dos mecanismos de cooperação policial a nível internacional, levou as autoridades portuguesas a concluir que o detido “se movimentava entre Portugal e os Países Baixos”, tendo dado seguimento, na quarta-feira, a um mandado de detenção internacional emitido pela justiça norte-americana, quando a sua presença foi detetada no aeroporto algarvio, precisou a PJ.

A detenção foi feita quando o homem se preparava para embarcar para um destino em território neerlandês, esclareceu.

“O detido é suspeito da alegada obtenção fraudulenta de mais de 30 milhões de dólares em apoios ‘Medicare’”, o sistema federal de seguros de saúde dos Estados Unidos, destacou a PJ.

As autoridades judiciais norte-americanas responsabilizam o detido por “cerca de 370 mil falsos pedidos de comparticipação de testes de diagnóstico para a doença Covid-19, realizados em 2023”, frisou.

Os testes comparticipados “nunca foram entregues ou pedidos pelos supostos beneficiários”, acrescentou.

O homem vai agora ser presente ao Tribunal da Relação de Évora, entidade com competência para apreciar processos de extradição, neste caso requerido pelos Estados Unidos da América.

Temas: Fraude Faro EUA

Crime e Justiça

Homem responsável por fraude de 30 milhões nos EUA apanhado pela PJ no Algarve

Há 1h e 27min

Homem detido por furto após perseguição em Leiria. Três suspeitos fugiram

Há 2h e 31min

Jovem encomendava droga dos EUA para depois a vender em Portugal

Hoje às 12:58

ASAE apreende em Moimenta da Beira 10 mil litros de óleo vendido como azeite

Hoje às 12:33
Mais Crime e Justiça

Mais Lidas

Criança de sete anos foi ao hospital para extrair um tumor benigno da face mas acabou operada por engano a uma hérnia inguinal

3 mar, 19:00

Suecos respondem à pressão americana: Portugal tem "muito potencial" para produzir o caça que pode substituir os F-16

Hoje às 08:00

"Deram-lhe um tiro por trás, deram outro na mulher e na miúda também": Sá Pinto relata coisas "inacreditáveis" antes de sair do Irão

Ontem às 15:52

Defesas aéreas dos EUA poderão ser incapazes de intercetar grande parte dos drones iranianos

Hoje às 00:35

A China deixou sozinho o seu maior parceiro no Médio Oriente. E ainda ninguém percebeu porquê

3 mar, 22:00

Reino Unido suspende concessão de vistos de estudo para quatro países e vistos de trabalho para afegãos

Ontem às 06:19

Exclusivo. Bombardeiros iranianos estiveram a "dois minutos" de atingir a maior base dos EUA no Médio Oriente antes de serem abatidos

Ontem às 23:32

Portugal é o país europeu com maior percentagem de mulheres entre inventores

3 mar, 05:59
opinião
Alberto Veronesi

A escola como tribunal: como o Estatuto do Aluno cria impunidade e mata a autoridade pedagógica

Ontem às 11:30

Português denuncia que Governo lhe pediu 600 euros para o repatriar. Eis tudo o que se sabe

Ontem às 15:10

"Basta um míssil" contra um interesse europeu e “dificilmente” se travará a França. Europa pode ser arrastada para uma nova guerra e Portugal não poderá ficar de fora

Hoje às 07:00

Guerra: quando o petróleo e o gás sobem, e outros reagem com nuclear, Portugal tem uma arma que a Europa inveja

3 mar, 16:45