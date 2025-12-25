O Rui Borges que era de Mirandela agora é do mundo: estas são as frases mais marcantes do ano no desporto

25 dez 2025, 19:00

BALANÇO DO ANO || As frases que marcaram o desporto este ano, que voltou a trazer um Sporting bicampeão, mas sofreu com uma perda chocante

O Sporting é bicampeão em título e o Benfica tem o melhor treinador português de sempre, mas é o FC Porto que está a surpreender nesta nova época.

Passada a quase tragédia do primeiro ano inteiro de André Villas-Boas na presidência, a chegada de Francesco Farioli veio mudar o clube, que voltou a ser competitivo, mostrando que está mesmo na luta para ser campeão, o que não tem acontecido nos últimos anos.

Tudo isto apesar de o Sporting, mesmo ferido por várias saídas importantes, não se vergar, mostrando até um futebol mais vistoso do que aquele que apresentava com Ruben Amorim.

O treinador português, esse, já lá vai, continuando com as dificuldades do costume para reerguer o Manchester United, mas já nem a perda de Viktor Gyökeres se chora em Alvalade, que viu chegar Luis Suárez para fazer esquecer o tanque sueco, que não está a ter vida fácil em Inglaterra.

“Sou apenas o Rui Borges, de Mirandela, com todos os defeitos e virtudes que possa ter. Um rapaz que acreditou num sonho e foi trilhando o seu caminho, com todo o mérito, competência, e acima de tudo muito trabalho”, acabaria por dizer o treinador campeão, que tinha começado a época de glória em Guimarães.

E o Sporting continua forte sem Viktor Gyökeres. Provavelmente até mais forte, certamente melhor na qualidade de jogo.

É mesmo a forma mais fácil de esquecer uma novela cujo final se conhecia desde o início. “Acredito que Gyökeres possa sair, a não ser que tenha o pior agente do mundo...”, disse o presidente do Sporting, Frederico Varandas, quando clube e jogador já estavam em disputa.

Para competir com este super Sporting chegou um italiano ao Porto. Um homem que quase devolveu o Ajax à glória, mas que perdeu tudo numa reta final desastrosa.

Francesco Farioli apresentou-se desta forma: “Quero devolver o FC Porto ao seu lugar”. E, para já, está a conseguir encantar, mesmo que as últimas exibições dos dragões não estejam tão fulgurantes.

Já do outro lado da Segunda Circular, o eterno rival do Sporting decidiu imitar o que tinha feito o ano passado. Ainda sem saber se seria reeleito como presidente, Rui Costa decidiu despedir Bruno Lage depois de perder com o Qarabag em casa na estreia na Liga dos Campeões.

Para o seu lugar foi buscar o homem que mais consenso poderia gerar. “Sou treinador de um dos melhores clubes do mundo e quero-me fechar nesta missão”, disse José Mourinho à chegada à Luz, partindo para uma série de conferências de imprensa que se foram intercalando com maus resultados. Agora, o Benfica está a chegar à velocidade de cruzeiro.

Voltando acima, ao presidente, Rui Costa conseguiu mesmo vencer novamente as eleições, ainda que a presença de João Noronha Lopes tenha obrigado a uma segunda volta, que ficou para a história como a eleição desportiva mais concorrida de sempre.

“Ganhei uma responsabilidade acrescida. Os sócios conferiram-me esta honra, esta responsabilidade e eu tenho de corresponder a isso.”

E por falar em presidentes, porque não falar no “presidente dos presidentes”. Pelo menos é assim que se sentiu o FC Porto, que viu partir Jorge Nuno Pinto da Costa em fevereiro.

Apesar do fim de relação menos bonito, André Villas-Boas não deixou de prestar homenagem e de respeitar todas as vontades ao seu antecessor, desdobrando o clube numa série de homenagens, incluindo com o caixão dentro do Estádio do Dragão.

“Uma inspiração eterna. Um legado imortal. Até sempre presidente dos presidentes”, leu-se na mensagem do FC Porto publicada nesse mesmo dia.

Seleção, da glória à ferida

Este ano trouxe também novo título para a Seleção nacional. Com vitórias sobre Alemanha e Espanha na final-four, vencemos a Liga das Nações pela segunda vez.

“Ganhar por Portugal é sempre especial. Tenho muitos títulos a nível individual, de clubes, mas não há nada melhor do que ganhar por Portugal”, desabafou Cristiano Ronaldo depois da vitória nas grandes penalidades.

Alegria total que se esvaziou pouco depois. A vir de Espanha para Portugal com o irmão, Diogo Jota sofreu um trágico acidente. Ele e André Silva morreram no início de junho, numa notícia que deixou o país e o mundo em choque.

“O Liverpool Football Club está devastado com a morte trágica de Diogo Jota”, escreveu o Liverpool nesse mesmo dia, dando início a uma série de homenagens que ainda hoje decorrem em Anfield.

Falando de Seleção, mas noutra modalidade, Ricardinho decidiu despedir-se do futsal. O melhor de sempre de Portugal, um dos melhores de sempre do mundo.

“Sempre disse que ia ouvir o meu corpo e a minha mente. Eles disseram ‘já chega’. A partir de hoje passo a ser uma lenda.”