Estes 11 projetos de arquitetura vão moldar o mundo em 2026

Há 47 min

Em 2025, a arquitetura mundial viu a morte de ícones como Frank Gehry e a ascensão de projetos icónicos, do acabamento da Sagrada Família à abertura de museus e arranha-céus inovadores em cidades como Nova Iorque, Los Angeles e Abu Dhabi. Para 2026, estão previstos edifícios de grande escala e impacto global, incluindo a Tour F em Abidjan, o Obama Presidential Center em Chicago e o Metro Tunnel de Melbourne

Para a arquitetura americana, 2025 poderá ser recordado pelas mortes de ícones como Frank Gehry, Robert A. M. Stern e Ricardo Scofidio, um dos mentores da High Line de Nova Iorque. Mais provavelmente, porém, ficará marcado como um ano dominado por Donald Trump - a sua preferência pelo classicismo e desprezo pelo brutalismo; a controversa demolição da Ala Este da Casa Branca; os confrontos com o designer do salão de baile que a substitui; e a decisão da sua administração de excluir a arquitetura da lista de cursos "profissionais".

Grande parte disto colocou a presidência em confronto direto com a maior entidade profissional do setor, o Instituto Americano de Arquitetos (AIA). Não foi, por isso, surpreendente que, num momento de ameaça de ensimesmamento nacional, a organização tenha anunciado que o prestigiado AIA Gold Medal deste ano será atribuído a um não-americano, o japonês Shigeru Ban, pela primeira vez nesta década.

A nível global, houve muito a celebrar. O chinês Liu Jiakun venceu o Prémio Pritzker, o "Nobel da arquitetura", pelos seus edifícios académicos e culturais de perfil discreto. Um projeto de habitação social em Londres e uma modesta igreja de betão nas Ilhas Canárias, em Espanha, superaram concorrentes mais vistosos para conquistar dois dos maiores prémios da profissão.

No entanto, 2026 poderá ser moldado por edifícios de maior escala e impacto. Entre eles estão museus aguardados há muito, arranha-céus que batem recordes e uma basílica católica monumental com quase 150 anos de construção. Eis 11 projetos de arquitetura - nos EUA e além - destinados a tornar-se os mais falados do ano:

Sagrada Família, Barcelona, Espanha

A basílica da Sagrada Família fotografada a 17 de novembro de 2025. (Josep Lago/AFP/Getty Images)

Cerca de 144 anos depois do início da construção, o projeto de construção mais longo do mundo aproxima-se da conclusão. Bem, de certo modo.

Os trabalhos de escultura, detalhes decorativos e a proposta de escadaria principal deverão prolongar-se até à década de 2030. Mas este ano deverá ver concluída a Torre de Jesus Cristo, com 172 metros de altura, a 18.ª e última torre da basílica (as 17 mais baixas são dedicadas aos 12 apóstolos, aos quatro evangelistas e à Virgem Maria), a tempo do centenário da morte do arquiteto Antoni Gaudí, em junho.

Gaudí apenas viveu o suficiente para ver concluída a primeira torre. A enorme complexidade e a intrincada decoração do seu projeto - uma união surreal entre o gótico, a Arte Nova e formas inspiradas na natureza - explicam em parte o impressionante calendário de construção. Mas a falta de financiamento, entraves burocráticos e a pandemia de Covid-19 também contribuíram.

Talvez o maior desafio tenha sido a destruição dos desenhos e modelos em gesso de Gaudí, em 1936, quando o seu ateliê foi incendiado durante a Guerra Civil Espanhola. Nunca se saberá se teria aprovado a forma final da igreja - a melhor estimativa possível dos seus planos feita por gerações posteriores de arquitetos. Embora provavelmente não se importasse com a espera. "O meu cliente não tem pressa", afirmou Gaudí certa vez. Referia-se, claro, a Deus.

520 Fifth Avenue, Nova Iorque, EUA

Os arcos em terracota do 520 Fifth Avenue evocam os antigos arranha-céus de Nova Iorque. (Binyan Studios/Cortesia KPF)

O gosto de Nova Iorque por arranha-céus está a mudar. A era das fachadas de vidro elegante está a dar lugar a torres mais imponentes, que fazem referência ao passado arquitetónico americano. Para prova dessa mudança, basta olhar para as silhuetas sombrias dos dois mais recentes "supertall" da cidade: a sede robusta e dominada pelo aço do JPMorgan Chase, em 270 Park Avenue, e a Brooklyn Tower, de perfil neo–Art Déco, revestida a bronze e pedra escura.

A próxima grande adição ao skyline, o 520 Fifth Avenue, inspira-se no estilo Beaux-Arts que floresceu na Era Dourada americana. Com 305 metros de altura, os arcos em terracota da torre evocam uma era passada, com o "ritmo" dos arcos ao nível da rua diretamente inspirado no vizinho Palazzo de 135 anos, o Century Association. Os arquitetos da Kohn Pedersen Fox (KPF) citam ainda como referências o Grand Central Terminal e a Biblioteca Pública de Nova Iorque - bem como as paisagens urbanas escalonadas idealizadas por Hugh Ferriss, cujas ilustrações sombrias influenciaram fortemente a Gotham City de Batman.

Nova Iorque pode parecer distante do impulso da Casa Branca para um renascimento neoclássico (ou para "Tornar a Arquitetura Federal Bela Outra Vez", como dizia a ordem executiva de Donald Trump), mas a crescente deferência da cidade pela história pode ser a outra face da mesma moeda.

Aldeia Olímpica de Inverno, Milão, Itália

A Aldeia Olímpica Milano Cortina será transformada numa residência universitária. (SOM Pixelflakes)

Durante algumas semanas de fevereiro, este terreno de 4,6 hectares no sudeste de Milão irá acolher milhares de atletas que vão participar nos Jogos Olímpicos de Inverno de 2026. Mas a questão mais importante em torno das aldeias olímpicas, tal como dos estádios, é: o que acontece depois?

A história recente dos Jogos inclui um rasto de habitações temporárias desperdiçadas ou residências de longo prazo difíceis de vender (Rio de Janeiro), mal conservadas (Atenas) ou inacessíveis a famílias de baixos rendimentos (Londres).

Em Milão, o mercado de arrendamento mais caro de Itália, o gabinete Skidmore, Owings & Merrill (SOM) projetou uma aldeia olímpica que pode ser convertida, em poucos meses após a cerimónia de encerramento, numa residência universitária acessível com 1.700 camas. Muitas das infraestruturas para atletas - espaços de convívio, lazer e fitness - são igualmente necessárias para estudantes. O promotor imobiliário italiano Coima promete ter tudo pronto a tempo do semestre de outono de 2026.

O projeto representou também uma oportunidade de regeneração urbana. Além de seis novos edifícios, os arquitetos restauraram duas estruturas históricas do antigo pátio ferroviário. E apesar do termo "aldeia" sugerir uma comunidade isolada, o SOM considera o projeto um "quarteirão urbano poroso", ligado ao bairro de Porta Romana através de percursos públicos e espaços verdes. Os futuros responsáveis pelo legado olímpico estarão atentos.

Guggenheim Abu Dhabi, Abu Dhabi, Emirados Árabes Unidos

O Guggenheim Abu Dhabi é um dos vários projetos de Frank Gehry que estavam ainda em construção à data da morte do arquiteto. (Cortesia Gehry Partners LLC)

A recente morte de Frank Gehry, um dos grandes nomes da arquitetura contemporânea, confere um novo significado à abertura do aguardado Guggenheim de Abu Dhabi. Foi um dos vários projetos em curso aquando do seu falecimento (incluindo o Forma, um par de torres residenciais empilhadas em Toronto, a sua cidade natal), mas este museu deverá ser visto como o seu canto do cisne.

Um conjunto aparentemente caótico de formas curvas e angulares, de diferentes tamanhos, formas e texturas, representa Gehry no seu registo mais lúdico. Ainda assim, o design não é totalmente autorreferencial: os pátios cobertos inspiram-se nos existentes em todo o Médio Oriente, enquanto os volumes cónicos evocam, de forma abstrata, os "barjeel", as torres de vento tradicionais usadas na região para arrefecimento passivo.

O Guggenheim Abu Dhabi deve também muito ao seu antecessor de Bilbau, considerado por muitos a obra-prima de Gehry. A liderança do emirado espera igualmente um novo "Efeito Bilbau" - expressão usada quando um museu icónico coloca uma cidade no mapa ao atrair atenção, turismo e investimento - na ilha de Saadiyat.

Se a morte de Gehry (ou os persistentes atrasos na construção) irá adiar a abertura prevista para 2026, ainda não se sabe. Questionado pela CNN, um porta-voz do Guggenheim limitou-se a dizer: "Esperamos anunciar a data oficial de abertura no futuro".

Tour F, Abidjan, Costa do Marfim

O novo edifício mais alto de África, a Tour F, fotografado a 24 de outubro de 2025, à medida que se aproxima da conclusão em Abidjan, Costa do Marfim. (Sophie Garcia/Sipa USA)

África prepara-se para receber o seu novo edifício mais alto: a Tour F, com 421 metros, em Abidjan, Costa do Marfim. Projetado pelo arquiteto marfinense-libanês Pierre Fakhoury, o arranha-céus de 64 pisos ultrapassará o atual recordista, a Iconic Tower do Egito, por menos de 30 metros.

Esta sexta torre do distrito administrativo de Abidjan (após as Tours A a E, todas inauguradas no início da década de 1980) faz parte dos planos de desenvolvimento urbano da cidade há mais de 50 anos. No entanto, a Costa do Marfim viveu grande instabilidade política nesse período, incluindo guerras civis em 2002 e 2010. Assim, embora os planos inclinados da fachada de vidro evoquem uma máscara africana estilizada, o simbolismo do edifício vai muito além disso.

A necessidade de um arranha-céus "supertall" numa cidade cuja densidade populacional é cerca de um quarto da de Nova Iorque é discutível. Mas os arranha-céus não são apenas sobre área útil. Este poderá projetar uma mensagem de estabilidade para investidores e para o exterior.

Estão previstos outros projetos transformadores em Abidjan, incluindo um sistema de transporte rápido a abrir em 2028. Uma futura autoestrada de mil quilómetros, ligando a Costa do Marfim à Nigéria (via as capitais do Gana, Benim e Togo), reforça o potencial económico do chamado "Corredor Abidjan–Lagos".

Shanghai Grand Opera House, Xangai, China

A escadaria em espiral da Shanghai Grand Opera House. (David Sommer)

Nada como uma grande casa de ópera para afirmar a sofisticação arquitetónica de uma cidade. Basta perguntar a Sydney, na Austrália. Nas últimas duas décadas, Guangzhou, Hangzhou e Harbin juntaram-se à lista de cidades chinesas que encomendaram a arquitetos de renome os seus espaços operáticos. Agora é a vez de Xangai.

A responsabilidade recai sobre o gabinete norueguês Snøhetta, que se tornou especialista na área desde a inauguração da aclamada casa de ópera de Oslo, em 2008 (o estúdio tem também projetos em Busan, na Coreia do Sul; Diriyah, na Arábia Saudita; e Düsseldorf, na Alemanha). O projeto de Xangai partilha várias características com o de Oslo: localização ribeirinha, abundância de superfícies brancas e um perfil plano que parece emergir suavemente do solo.

O elemento icónico é, contudo, uma escadaria em espiral que desafia a gravidade. Leva os visitantes até uma ampla praça no topo do edifício, aberta ao público. A escada, semelhante a um amonite, está no centro de um plano radial que se desenrola à sua volta como um leque.

Na abertura, os três espaços de espetáculo - incluindo uma sala principal com dois mil lugares - acolherão ópera tanto da tradição ocidental como chinesa.

Obama Presidential Center, Chicago, EUA

O monolítico Obama Presidential Center ocupa um terreno de quase 0,081 quilómetros quadrados no Jackson Park, em Chicago. (The Obama Foundation)

Independentemente do design, um centro dedicado a Barack Obama no South Side de Chicago estava sempre destinado a ser político. Os opositores do antigo presidente criticaram já o custo elevado, a exclusão de uma biblioteca de investigação tradicional para documentos de arquivo não classificados (os registos presidenciais de Obama estão a ser digitalizados) e a decisão de colocar a gestão nas mãos da Obama Foundation, e não dos Arquivos Nacionais.

O facto de o centro ser ancorado por uma torre de mármore com 69 metros de altura, em forma de obelisco - apelidada por alguns de "Obamalisk" - deu mais munições às críticas, com o senador republicano Ted Cruz a referir-se-lhe recentemente como a "Estrela da Morte".

Os arquitetos nova-iorquinos responsáveis pelo projeto, Tod Williams e Billie Tsien, eram uma escolha óbvia. Foram coautores da embaixada dos EUA na Cidade do México durante a era Obama; Joe Biden nomeou mais tarde Tsien para presidir à Comissão de Belas-Artes, o organismo federal que aconselha o presidente em matéria de design. (Ela deixou o cargo este ano, pouco antes de Donald Trump ter demitido os restantes seis membros da comissão).

Segundo a declaração de design do gabinete, a torre do museu "ecoará um movimento ascendente a partir das bases", com as quatro faces a representar quatro mãos que se juntam. A fachada inclui ainda palavras de um discurso proferido por Obama no 50.º aniversário das marchas de Selma a Montgomery, que ajudaram a garantir o direito de voto dos afro-americanos através da Lei dos Direitos de Voto de 1965.

Há, no entanto, muito mais no terreno do Jackson Park, incluindo uma horta, um percurso em zona húmida, um auditório e uma filial da Biblioteca Pública de Chicago. O centro colabora também com artistas de renome, como Theaster Gates, natural de Chicago, que está a criar um friso em colagem de grande escala sobre a vida negra, usando imagens de arquivo das revistas Ebony e Jet.

Banco Central do Iraque, Bagdade, Iraque

A nova sede do Banco Central do Iraque deverá abrir após anos de atrasos. (Zaha Hadid Architects)

A nova sede do Banco Central do Iraque representa um regresso agridoce para Zaha Hadid. É o único edifício concretizado pela arquiteta britânica-iraquiana em Bagdade, a cidade onde nasceu e cresceu. Mas embora Hadid tenha supervisionado o projeto, apresentado em 2011, a sua morte prematura cinco anos depois impediu-a de ver sequer o início da construção.

A torre representa também um momento importante para o Iraque. Antes controlado por Saddam Hussein, o historial recente do banco reflete o do próprio país. Horas antes do início dos bombardeamentos dos EUA em 2003, Hussein e a sua família roubaram cerca de mil milhões de dólares - descrito como o maior assalto bancário de sempre. Desde então, a instituição tem sido alvo de debates sobre o seu papel e independência no Iraque da reconstrução.

Com uma exoestrutura que se abre a partir de uma base estreita como uma flauta de champanhe, a torre de 170 metros é uma adição marcante ao skyline de Bagdade, tradicionalmente baixo - embora recentemente transformado por um boom de construção. Segundo o estúdio ZHA, as notificações do Instagram da empresa estão agora cheias de jovens iraquianos a partilhar fotos e vídeos da torre, marcando o nome de Hadid.

Lucas Museum of Narrative Art, Los Angeles, EUA

A coleção permanente do museu financiado por George Lucas inclui mais de 40 mil obras de "narrativa visual". (Stantec/DBOX)

Se algum edifício pode ser perdoado por parecer uma nave espacial acabada de aterrar, é aquele que alberga o novo museu de George Lucas.

A homenagem de mil milhões de dólares do criador de "Star Wars" à narrativa visual abre portas em setembro, mais de uma década depois de Lucas ter apresentado os primeiros planos para uma instituição dedicada à "arte narrativa". Durante sete desses anos, os habitantes de Los Angeles viram a visão futurista do arquiteto chinês Ma Yansong ganhar forma, com a sua estrutura curva e alongada a parecer levitar sobre o terreno de 4,5 hectares no Exposition Park, no sul da cidade.

Embora o design pareça de outro mundo, a filosofia de Ma está profundamente enraizada na natureza. A sua cruzada contra linhas retas e ângulos retos baseia-se na ideia de que edifícios em forma de caixa tornam as cidades "artificiais", como disse à CNN. A sua visão de uma “cidade Shanshui” - inspirada nas tradicionais pinturas chinesas de paisagem - pode ser encontrada por toda a China, e o estúdio tem concluído projetos também na Europa e na América do Norte.

Com mais de 9.300 metros quadrados de espaço expositivo, este é, de longe, o edifício mais significativo concluído por um arquiteto nascido na China em solo americano (excluindo o falecido I. M. Pei).

Melbourne Metro Tunnel, Melbourne, Austrália

A estação State Library é uma das cinco novas estações subterrâneas construídas no âmbito da expansão da rede ferroviária de Melbourne. (Peter Bennetts)

Descrito como a maior renovação da rede ferroviária de Melbourne em 40 anos, o Metro Tunnel é um feito de engenharia. Com um custo de 13,48 mil milhões de dólares australianos (cerca de 7,75 mil milhões de euros), o projeto de 10 anos liga várias linhas existentes através de dois túneis paralelos com cerca de nove quilómetros, a mais de 40 metros de profundidade em alguns pontos. Após um lançamento suave em novembro, fevereiro marca a "Grande Mudança", quando são adicionados mais mil serviços semanais e os túneis ficam totalmente integrados na rede.

O novo troço é servido por cinco novas estações subterrâneas no centro da cidade, cujos nomes foram escolhidos a partir de mais de 50 mil sugestões do público. Arquitetonicamente, pretendem criar ligações visuais com as ruas à superfície, através de entradas amplas e claraboias que inundam os átrios de luz. As mais profundas têm um carácter mais cavernoso, ou "semelhante a uma catedral".

As estações resultam da colaboração de três gabinetes de arquitetura, incluindo o estúdio australiano Hassell. O seu diretor, Mark Loughnan, afirmou que cada estação foi desenhada para "celebrar a alegria e a eficiência da viagem". Talvez um exagero para os passageiros, mas certamente aliviarão as pressões de transporte numa cidade que, em 2023, ultrapassou Sydney como a mais populosa da Austrália.

OPPO Chang An R&D Center, Dongguan, China

Uma visão futurista da vida no novo centro de investigação e desenvolvimento da fabricante chinesa de smartphones (Oppo. Cortesia KPF)

Desde templos gregos antigos a igrejas medievais, onde há dinheiro, a inovação arquitetónica costuma seguir. Nos anos 2020, isso inclui a indústria tecnológica chinesa. Gigantes como Alibaba, Tencent e Xiaomi investiram em arquitetos ocidentais de renome para os seus campus e sedes.

A Oppo também está em expansão. No início da década, a empresa encomendou várias grandes instalações com motivos de circularidade e interconectividade: um escritório de investigação conhecido como "Infinity Loop" (de Bjarke Ingels); uma sede futurista em Shenzhen com quatro torres interligadas (de Zaha Hadid Architects); e um enorme centro de I&D concebido como uma série de círculos interligados (da Kohn Pedersen Fox).

Este último, localizado em Dongguan, deverá ser o primeiro a ficar concluído. Com 46 hectares, é também o mais impressionante em escala. O projeto inclui 10 estruturas - sete delas torres com residências e apartamentos com serviços para os seis mil funcionários que o campus irá acolher. Apesar de ocupar cinco quarteirões e atravessar várias estradas principais, todas as infraestruturas - incluindo um colégio, um jardim de infância, espaços de exposição e comércio - podem ser acedidas sem sair do complexo.