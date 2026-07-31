Morreu Franco Baresi

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Icónico central italiano jogou toda a carreira pelo AC Milan e ainda foi campeão do mundo por Itália

Morreu o histórico central do futebol italiano Franco Baresi. Depois de várias informações contraditórias que chegaram a obrigar o AC Milan a desmentir a notícia, o próprio clube confirmou-a através das redes sociais.

La Storia del Milan è in lacrime per la scomparsa di Franco Baresi. Il suo esempio e la sua profondità saranno, per sempre come la sua maglia numero 6, parte integrante e fondamentale del DNA e del cammino di tutto il Club. Le condoglianze che AC Milan porge alla famiglia tutta… pic.twitter.com/a8wNOCUc2o — AC Milan (@acmilan) July 31, 2026

O antigo central de AC Milan e da seleção italiana, um dos jogadores mais icónicos da época de ouro do futebol italiano nas décadas de 80 e 90, morreu aos 66 anos.

"Toda a história do AC Milan está em lágrimas depois do falecimento de Franco Baresi", pode ler-se na publicação do clube italiano, que recorda "o exemplo e a integridade" de um jogador que personifica o "ADN do cube, tal como a sua icónica camisola 6":

O AC Milan, onde Franco Baresi estava como vice-presidente honorário, tinha anunciado no ano passado que o ex-jogador tinha sido submetido a uma cirurgia para remover um nódulo nos pulmões, tendo recebido prescrição médica por parte de um especialista oncológico para recuperar de um tratamento.

Já em fevereiro deste ano, o próprio Franco Baresi ajudou na cerimónia de inauguração dos Jogos Olímpicos de Inverno, transportando a tocha olímpica do evento que se dividiu entre Milão e Cortina.

Ícone maior do AC Milan, Franco Baresi esteve toda a carreira de 20 anos no clube, tendo vencido seis títulos da Serie A e três Ligas dos Campeões. Em 15 dessas épocas foi mesmo capitão, até se reformar em 1997.

A nível de seleções foi um dos jogadores campeões do mundo por Itália em 1982.

A relevância de Franco Baresi para o AC Milan é tal que o clube decidiu mesmo retirar a camisola número 6, naquela que foi a primeira decisão do género por parte dos Rossoneri.