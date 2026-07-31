Morreu Franco Baresi

António Guimarães
Há 2h e 5min
Franco Baresi, Milan (Photo by Etsuo Hara/Getty Images)
Adicione a CNN como fonte preferidaSiga-nos no Google News ?Saiba mais

Icónico central italiano jogou toda a carreira pelo AC Milan e ainda foi campeão do mundo por Itália

Morreu o histórico central do futebol italiano Franco Baresi. Depois de várias informações contraditórias que chegaram a obrigar o AC Milan a desmentir a notícia, o próprio clube confirmou-a através das redes sociais. 

O antigo central de AC Milan e da seleção italiana, um dos jogadores mais icónicos da época de ouro do futebol italiano nas décadas de 80 e 90, morreu aos 66 anos.

"Toda a história do AC Milan está em lágrimas depois do falecimento de Franco Baresi", pode ler-se na publicação do clube italiano, que recorda "o exemplo e a integridade" de um jogador que personifica o "ADN do cube, tal como a sua icónica camisola 6":

O AC Milan, onde Franco Baresi estava como vice-presidente honorário, tinha anunciado no ano passado que o ex-jogador tinha sido submetido a uma cirurgia para remover um nódulo nos pulmões, tendo recebido prescrição médica por parte de um especialista oncológico para recuperar de um tratamento.

Já em fevereiro deste ano, o próprio Franco Baresi ajudou na cerimónia de inauguração dos Jogos Olímpicos de Inverno, transportando a tocha olímpica do evento que se dividiu entre Milão e Cortina.

Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM

Ícone maior do AC Milan, Franco Baresi esteve toda a carreira de 20 anos no clube, tendo vencido seis títulos da Serie A e três Ligas dos Campeões. Em 15 dessas épocas foi mesmo capitão, até se reformar em 1997.

A nível de seleções foi um dos jogadores campeões do mundo por Itália em 1982.

A relevância de Franco Baresi para o AC Milan é tal que o clube decidiu mesmo retirar a camisola número 6, naquela que foi a primeira decisão do género por parte dos Rossoneri.

Adicione a CNN como fonte preferidaSiga-nos no Google News
Temas: Franco Baresi AC Milan Morte
Informação em todas as frentes, sem distrações? Navegue sem anúncios e aceda a benefícios exclusivos.
TORNE-SE PREMIUM

Desporto

Casemiro: «Messi é o Deus do futebol, quero ganhar com ele»

Há 8 min

Grémio: Luís Castro é insultado pelos adeptos, mas recebe voto de confiança

Há 33 min
00:54

António Silva viaja para Inglaterra: «A seu tempo falarei com os benfiquistas»

Há 57 min

VÍDEO: Cruzeiro de Artur Jorge vence Coritiba com golo de ex-Sporting

Há 1h e 15min
Mais Desporto

Mais Lidas

Voo da TAP declara "PAN PAN" e regressa a Lisboa após ficar sem motor: "Os pilotos são treinados para estas emergências"

Ontem às 18:50

Alerta máximo: milhares de pessoas cruzam a fronteira entre Marrocos e Espanha sem controlo

Ontem às 13:55

A fuga do agente de IA da OpenAI foi ainda pior do que nos disseram

29 jul, 21:21

O homem que fez parte da Ucrânia virar-se contra Zelensky quebrou o silêncio

Ontem às 08:11

Como a nova estratégia ucraniana ameaça fazer cair "dois gigantes" russos e contagiar o sistema bancário

Ontem às 08:00

Pagamento de cinco mil euros em dinheiro no monte de Luís Neves pode dar direito a multa

Ontem às 17:00

Ainda está ativo: o maior fogo da história de Espanha foi provocado por um martelo pneumático numa obra ilegal

29 jul, 12:11

O sonho de Putin tornou-se o principal alvo da Ucrânia. Agora o pesadelo pode estar só a começar

Ontem às 08:48

Terminou o secundário em 2025 com 16,5. Mas a média desceu sem ela fazer nada. "Se as regras mudarem todos os anos, a minha média muda todos os anos?"

Há 3h e 14min

Vacinas, covid-19 e a quinta emenda mais de 100 vezes: Fauci foi ouvido e pode acabar acusado de desacato

Ontem às 11:03
opinião
Miguel Sousa Tavares

"Qualquer dia temos de arranjar um governo de frades franciscanos com voto de pobreza". Sousa Tavares não sabe o que o país exige a Luís Neves

Ontem às 22:46

Ventos de 120 km/hora provocam o caos no Brasil e fazem cinco mortos

Ontem às 09:21