Escritor Francisco José Viegas vai ser consultor de Cultura do Presidente da República

Agência Lusa , WL
Há 1h e 43min
Francisco José Viegas

Já foi secretário de Estado da Cultura no primeiro Governo PSD/CDS liderado por Pedro Passos Coelho

O escritor e editor Francisco José Viegas vai ser o consultor de Cultura do Presidente da República, António José Seguro, confirmou à Lusa uma fonte da Presidência.

Francisco José Viegas, 64 anos, é escritor e editor, foi jornalista no Jornal de Letras, Expresso, Semanário, Diário de Notícias, diretor da Revista Ler, e foi, durante um ano, secretário de Estado da Cultura no primeiro Governo PSD/CDS liderado por Pedro Passos Coelho, em 2011, e foi deputado pelo PSD, eleito pelo círculo de Bragança.

A notícia da escolha de Francisco José Viegas para a Casa Civil foi avançada pelo jornal Público e confirmada pela Lusa.

Natural de Pocinho, Vila Nova de Foz Côa, licenciou-se em Estudos Portugueses e foi professor assistente de Linguística na Universidade de Évora, antes fazer carreira como no jornalismo.

O seu primeiro romance, editado em 1989, foi “Crime em Ponta Delgada”, e ao longo de um longo percurso literário, recebeu vários galardões, entre eles, em 2005, o Grande Prémio de Romance e Novela da Associação Portuguesa de Escritores, por “Longe de Manaus”, e, mais recentemente, os Prémios Fernando Namora e Pen 2020 Narrativa.

Até agora, o novo Presidente da República, António José Seguro, fez 18 nomeações para a sua Casa Civil e para a secretaria-geral, mantendo muitos dos nomes que já estavam em Belém com Marcelo Rebelo de Sousa.

As nomeações foram publicadas em 25 de março em Diário da República e têm efeitos a 09 de março, dia da tomada de posse de António José Seguro como Presidente da República, quando foi anunciado que a jurista Cláudia Ribeiro seria a nova secretária do Conselho de Estado e iria assumir transitoriamente a chefia da Casa Civil, o que ainda se mantém.

No sábado, em Santarém, em declarações aos jornalistas, António José Seguro desdramatizou não ter ainda completado a sua Casa Civil, dizendo que a Presidência está a "funcionar bastante bem", e enumerou decisões e iniciativas que tomou nas últimas semanas, desde que tomou posse.

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