Francisco Assis anuncia que não continua no Secretariado Nacional do PS

Agência Lusa
Há 1h e 19min
Francisco Assis, presidente do CES (Lusa/Manuel de Almeida)

O socialista foi eleito para o Secretariado Nacional do PS em julho de 2025 pela lista de José Luís Carneiro

O eurodeputado Francisco Assis anunciou hoje ter comunicado ao secretário-geral do PS, José Luís Carneiro, a sua indisponibilidade para continuar no Secretariado Nacional do partido, alegando “falta de tempo para desempenhar funções de natureza executiva no âmbito partidário”.

“No final da semana passada comuniquei ao SG a minha indisponibilidade para continuar a integrar o Secretariado Nacional do PS. Esta decisão, ponderada e tomada há algumas semanas, resultou estritamente da constatação de falta de tempo para desempenhar funções de natureza executiva no âmbito partidário. Vivo hoje entre Bruxelas, Estrasburgo e Amarante e são muitas as responsabilidades que assumi no PE”, escreveu o socialista na rede social ‘Facebook’.

Francisco Assis agradece a confiança em si depositada, saúda as pessoas com quem trabalhou e deseja a José Luís Carneiro - a quem chama “velho e grande amigo” - os “maiores êxitos na difícil tarefa que lhe compete executar”, assegurando que o líder do PS poderá contar com todo o seu apoio e disponibilidade.

O socialista foi eleito para o Secretariado Nacional do PS em julho de 2025 pela lista de José Luís Carneiro.

A Comissão Nacional do PS eleita no último congresso vai ter a sua primeira reunião em 19 de abril e irá eleger a nova Comissão Política Nacional e o Secretariado Nacional, por proposta de José Luís Carneiro, reeleito secretário-geral do PS de novo sem oposição interna.

Temas: Francisco Assis PS Partido Socialista José Luís Carneiro

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