Corpo em elevado estado de decomposição encontrado em Tabuaço

Há 39 min

Cadáver foi encontrado a poucos metros da casa de Francisca Maria Sousa, cidadã brasileira, desaparecida desde junho de 2025

Um corpo em elevado estado de composição foi encontrado, esta quinta-feira manhã, em Tabuaço, distrito de Viseu. O corpo foi encontrado durante a limpeza de um terreno

O cadáver foi encontrado parcialmente enterrado, já em elevado estado de decomposição. Segundo a TVI e CNN Portugal apuraram, trata-se de mulher. O corpo foi encontrado a poucos metros da casa de Francisca Maria Sousa, cidadã brasileira, desaparecida desde junho de 2025.

A GNR foi chamada ao local, mas por haver indícios de crime, o caso passou para alçada da Polícia Judiciária de Vila Real.

A família de Francisca Maria Sousa já foi contactada. O irmão, António Sousa, já havia recolhido ADN, para eventuais comparações, antes de voltar para o Brasil. Apesar do elevado estado de decomposição do corpo, o cadáver apresentava cabelo preto e longo, assim como calçado, que será compatível com o da desaparecida.

O corpo vai ser levado para a medicina legal do hospital de Vila Real, onde será alvo de exames e perícias para confirmar a identidade.

A identificação pode demorar dias ou semanas.