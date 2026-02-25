Chefe do Comando Sul dos Estados Unidos anuncia nova visita à Venezuela

Donovan já visitou Caracas, de surpresa, na semana passada, onde se reuniu com membros do Governo da Presidente interina venezuelana, Delcy Rodríguez, e com pessoal diplomático norte-americano

O general que lidera o Comando Sul dos Estados Unidos, Francis Donovan, anunciou esta terça-feira que se prepara para "regressar em breve à Venezuela".

O objetivo, explicou o militar na sua conta na rede social X, é "impulsionar o plano de três fases" do Presidente norte-americano, Donald Trump, para a nação caribenha, que consiste em etapas de "estabilização, recuperação e transição".

Donovan, que lidera o comando responsável pelas operações das forças norte-americanas na América Latina e nas Caraíbas, garantiu que "a colaboração do Governo norte-americano com as autoridades interinas [venezuelanas] apoia a estabilização da segurança interna da Venezuela, a sua recuperação económica e a transição para uma nova era".

Donovan já visitou Caracas, de surpresa, na semana passada, onde se reuniu com membros do Governo da Presidente interina venezuelana, Delcy Rodríguez, e com pessoal diplomático norte-americano.

A sua mensagem chega no momento em que se completam dois meses da intervenção do Pentágono na Venezuela, que culminou com a captura e extração para um tribunal em Nova Iorque do ex-presidente do país, Nicolás Maduro.

Desde então, as relações diplomáticas entre os Estados Unidos e a Venezuela foram reativadas e, no dia 31 de janeiro, a nova encarregada de negócios dos EUA, Laura Dogu, chegou a Caracas para reabrir a missão do país norte-americano após sete anos de encerramento.

O secretário de Estado norte-americano, Marco Rubio, detalhou no Senado os planos da Administração Trump para a Venezuela e garantiu que "a transição não será rápida nem fácil, porque os processos de democratização são complexos".

Um dos objetivos da Casa Branca para a Venezuela é abrir o setor energético às empresas norte-americanas, dar-lhes acesso preferencial à produção e usar parte das receitas do petróleo para que Caracas compre bens dos Estados Unidos.

