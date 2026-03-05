Quadro de Francis Bacon no topo de leilão de arte que arrecadou um total de 150 milhões

Agência Lusa , AM
Há 1h e 28min
Francis Bacon (AP)

Obra foi vendida por 18,2 milhões de euros

A obra “autorretrato” (1972) do pintor britânico Francis Bacon ficou quarta-feira no topo de um leilão de arte moderna e contemporânea da casa Sotheby's, em Londres, cujos negócios ascenderam a 150 milhões de euros no total.

O quadro de Bacon, posteriormente radicado nos Estados Unidos da América, pertence a um dos períodos mais intensos da sua carreira, caracterizado pela distorção dos rostos das figuras pintadas, e foi vendido por 16 milhões de libras (18,2 milhões de euros), após cinco minutos de barganha que duplicou o valor inicialmente estimado.

A seguir a Bacon, destacaram-se também retratos do seu contemporâneo Lucian Freud, outro dos artistas britânicos mais aclamados do século XX, com “Um Jovem Pintor”, que estava fora dos mercados há mais de meio século, a atingir 8,2 milhões de euros, enquanto “Rapariga Loira Numa Cama”, do qual a modelo foi a também artista Sophie de Stempel, alcançou 8,4 milhões de euros.

Entre os impressionistas, a “Casa do Jardineiro” do francês Claude Monet foi vendida por 9,3 milhões de euros, mas o momento de maior disputa entre os licitadores foi protagonizado pela “Piscina de Crianças, 11 horas, Sábado de Manhã, Agosto” do também britânico Leon Kossoff, considerada a sua obra prima, comercializada quase sete vezes acima do seu valor anterior, por 5,9 milhões de euros.

Temas: Francis Bacon Quadro Autorretrato Sotheby's

Artes

06:25

O escritor das "vozes pouco confortáveis" deixa uma marca "pelo modo como viu o nosso país"

Há 13 min
28:21

"Não tenho computador. Também não tenho telemóvel nem carro": entrevista a Lobo Antunes

Há 15 min
01:31

Lobo Antunes: "Se alguém tem mantido a cultura portuguesa viva são as nossas cidades, as nossas vilas, o nosso povo. Nunca foram os nossos governos"

Há 41 min
02:03

"Era uma das vozes mais importantes do último século": morte de António Lobo Antunes é uma perda "certa" para os leitores

Há 1h e 20min
Mais Artes

Mais Lidas

Criança de sete anos foi ao hospital para extrair um tumor benigno da face mas acabou operada por engano a uma hérnia inguinal

3 mar, 19:00

"Deram-lhe um tiro por trás, deram outro na mulher e na miúda também": Sá Pinto relata coisas "inacreditáveis" antes de sair do Irão

Ontem às 15:52

A China deixou sozinho o seu maior parceiro no Médio Oriente. E ainda ninguém percebeu porquê

3 mar, 22:00

Reino Unido suspende concessão de vistos de estudo para quatro países e vistos de trabalho para afegãos

Ontem às 06:19

Defesas aéreas dos EUA poderão ser incapazes de intercetar grande parte dos drones iranianos

Hoje às 00:35

Suecos respondem à pressão americana: Portugal tem "muito potencial" para produzir o caça que pode substituir os F-16

Há 3h e 15min

Torpedo disparado por submarino: guerra escala após ataque que não se via desde a Segunda Guerra Mundial

Ontem às 13:59

Guerra: quando o petróleo e o gás sobem, e outros reagem com nuclear, Portugal tem uma arma que a Europa inveja

3 mar, 16:45
opinião
Alberto Veronesi

A escola como tribunal: como o Estatuto do Aluno cria impunidade e mata a autoridade pedagógica

Ontem às 11:30

Portugal é o país europeu com maior percentagem de mulheres entre inventores

3 mar, 05:59

Exclusivo. Bombardeiros iranianos estiveram a "dois minutos" de atingir a maior base dos EUA no Médio Oriente antes de serem abatidos

Ontem às 23:32

Português denuncia que Governo lhe pediu 600 euros para o repatriar. Eis tudo o que se sabe

Ontem às 15:10