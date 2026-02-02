França exige 1,7 mil ME da Uber por fraude em contratos de motoristas

Agência Lusa , MJC
Há 1h e 15min
Uber (GettyImages)

A empresa não cumpriu "as suas obrigações enquanto empregadora" e agora está a ser investigada por falta de pagamentos à Segurança Social

A Segurança Social francesa está a exigir 1,7 mil milhões de euros da Uber, alegando que a tecnológica americana cometeu fraude ao usar contratos empresariais para evitar o registo dos motoristas como funcionários e o pagamento das contribuições.

A Revue21, uma revista de jornalismo de investigação, revelou esta segunda-feira que o Ministério Público de Paris abriu uma investigação com base nas conclusões da agência de segurança social responsável pela cobrança das contribuições (Urssaf), que analisou a situação de 71.000 motoristas que trabalharam para a Uber entre 2019 e 2022.

A conclusão é que a empresa disfarçou intencionalmente o que era "uma relação assalariada como um contrato empresarial" para evitar cumprir "as suas obrigações enquanto empregadora".

A estimativa é de que a Uber deveria ter pago 1,2 mil milhões de euros em contribuições para esses motoristas como funcionários, já que consideram a declaração como falsa dada a relação entre as duas partes, e a isso devem ser adicionados 512 milhões de euros em multas.

O Urssaf iniciou o processo em 17 de dezembro de 2024, enviando à empresa uma carta com as suas observações.

Temas: França Uber Multa Seguranca social

