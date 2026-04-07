Condutor de TGV morre em colisão com camião no norte de França. Há 27 feridos

Acidente causou perturbações significativas na circulação ferroviária na região
Um condutor de TGV morreu na manhã desta terça-feira após a colisão entre o comboio e um veículo pesado numa passagem de nível entre Béthune e Lens, no departamento de Pas-de-Calais, em França. De acordo com o Le Monde, o acidente ocorreu cerca das 7:00 e provocou ainda 27 feridos.
De acordo com as autoridades, duas pessoas estão em estado crítico e 11 em estado grave. A bordo do comboio seguiam 243 passageiros. Desconhece-se se o condutor do veículo pesado está entre os feridos.
O Le Monde adianta ainda que o camião fazia parte de um comboio excepcional do exército, que transportava uma ponte móvel.
Segundo a operadora ferroviária, o impacto causou perturbações significativas na circulação ferroviária na região.
O ministro dos Transportes francês, Philippe Tabarot, anunciou que se deslocaria ao local, acompanhado pelo presidente da SNCF, Jean Castex.
Un accident impliquant un poids-lourd et un TGV s’est produit ce matin entre Béthune et Lens.— Philippe Tabarot (@PhilippeTabarot) April 7, 2026
Je me rends sur place avec le Président-directeur général de la SNCF, Jean Castex.
As circunstâncias do acidente estão a ser investigadas.