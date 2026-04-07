Condutor de TGV morre em colisão com camião no norte de França. Há 27 feridos

Andreia Miranda
Há 1h e 46min
Acidente TGV entre Béthune e Lens (Getty Images)

Acidente causou perturbações significativas na circulação ferroviária na região

Um condutor de TGV morreu na manhã desta terça-feira após a colisão entre o comboio e um veículo pesado numa passagem de nível entre Béthune e Lens, no departamento de Pas-de-Calais, em França. De acordo com o Le Monde, o acidente ocorreu cerca das 7:00 e provocou ainda 27 feridos.

De acordo com as autoridades, duas pessoas estão em estado crítico e 11 em estado grave. A bordo do comboio seguiam 243 passageiros. Desconhece-se se o condutor do veículo pesado está entre os feridos.

O Le Monde adianta ainda que o camião fazia parte de um comboio excepcional do exército, que transportava uma ponte móvel.

Segundo a operadora ferroviária, o impacto causou perturbações significativas na circulação ferroviária na região.

O ministro dos Transportes francês, Philippe Tabarot, anunciou que se deslocaria ao local, acompanhado pelo presidente da SNCF, Jean Castex.

As circunstâncias do acidente estão a ser investigadas. 

Temas: França Tgv Acidente

Europa

UCRÂNIA • AO MINUTO | Cazaquistão garante que envios de petróleo continuam estáveis após ataque ucraniano

Há 2h e 15min

Bruxelas analisa pedido português de imposto sobre lucros extraordinários de energéticas

Ontem às 20:07
01:48

Transportador de mísseis e plataforma petrolífera: Ucrânia atinge dois alvos importantes durante a madrugada

Ontem às 16:52
Mais Europa

Mais Lidas

A China já era uma superpotência na área da energia eólica. Agora está a testar turbinas gigantes suspensas no ar

5 abr, 22:00

Passou um dia sozinho, ferido, escondido nas montanhas, até ser retirado por uma equipa de comandos: por dentro da operação para salvar o aviador americano abatido no Irão

5 abr, 15:09

Uma estratégia "preparada há mais de 25 anos" e um segredo bem guardado dão ao Irão a inesperada resistência à "supremacia aérea" dos EUA

Hoje às 07:00

A maior forma de vida em terra tem 400 milhões de anos e os cientistas não a conseguem explicar

5 abr, 19:00

"Esta não é a Lua que estamos habituados a ver": astronautas da missão Artemis II mostram uma parte da Lua nunca antes vista

5 abr, 21:57

Coreia do Sul lamenta incursão de drones em território norte-coreano

Ontem às 08:24

Tripulação da Artemis II chegou à esfera gravitacional da Lua, prepara-se agora para captar algo raro

Ontem às 11:37

Dar flautas de plástico aos alunos “não vale nada”. “Não temos de formar três mil músicos numa escola, temos é de ensiná-los a ouvir a música”

4 abr, 18:00

O sítio que Israel voltou a atacar tem gás para todo o mundo durante 13 anos

Ontem às 13:22
opinião
Bernardo Mota Veiga

Vamos viver até aos 100 anos mas... ainda falta pagar 33

Ontem às 10:24

Trump não se importa com crimes de guerra porque do outro lado estão "animais"

Ontem às 21:57

Chega propõe alargar Dia da Defesa Nacional para cinco dias e incluir "inspeção militar"

Ontem às 16:32