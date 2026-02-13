Tempestade Nils faz segunda vítima mortal em França

Agência Lusa , AM
Há 1h e 13min
Tempestade Nils em França (AP)

O temporal ventoso já provocou bastantes danos materiais em toda a região sul francesa e 450 mil clientes continuam sem energia

A tempestade Nils fez uma segunda vítima mortal, ao deslocar-se para o sul de França, perto de Toulouse, seguindo cerca de 450 mil clientes sem energia elétrica devido aos danos causados pelas fortes rajadas de vento.

Segundo a porta-voz do governo francês, Maud Bregeon, um homem saiu para o seu jardim e subiu uma escada, tendo sido projetado e arrastado, acabando por morrer.

A primeira vítima mortal desta depressão atmosférica, que se dirige para o mar Mediterrâneo, foi um camionista, num acidente rodoviário, perto de Dax, departamento de Landes (sudoeste), "causado pela queda de um ramo de árvore" devido a rajadas de cerca de 160 km/h, segundo um porta-voz daquele município.

O temporal ventoso já provocou bastantes danos materiais em toda a região sul francesa, onde os serviços de emergência e socorro realizaram perto de 4.500 intervenções, com 2.200 bombeiros no terreno.

A empresa que gere a rede elétrica, Enerdis, informou que ainda há 450 mil clientes sem energia, metade dos registados quinta-feira, graças à intervenção das suas equipas, num efetivo total de três mil trabalhadores.

O serviço meteorológico francês manteve aviso vermelho por inundações nos departamentos Gironda (costa do golfo da Biscaia) e Lot-et-Garonne (entre Bordéus e Toulouse) até sábado, devido ao risco de transvase do rio Garonne, seguindo outros 19 departamentos do território em ‘alerta’ laranja.

Temas: França Tempestade Nils Morto

Europa

A Europa junta-se toda numa só cidade para falar de segurança com "pavor da tarefa" que tem pela frente

Há 54 min

Tempestade Nils faz segunda vítima mortal em França

Há 1h e 13min

GUERRA AO MINUTO | Zelensky vê fim da guerra como uma vitória para Donald Trump

Há 1h e 47min
00:30

Um homem puxa uma corda e depois há uma explosão: Rússia mostra imagens da linha da frente

Há 1h e 56min
Mais Europa

Mais Lidas

"Fechem torneiras do gás, desliguem a eletricidade", "preparem bens essenciais e medicamentos", "no limite preparem-se para serem deslocados": Proteção Civil emite recomendações para algumas zonas

Ontem às 13:44

Investigação Sol: há suspeitas de que Santos Silva e a família Pinto de Sousa continuem a ser testas de ferro de Sócrates

Ontem às 20:03
opinião
Rui Santos

A Mensagem de Rui Santos para a "Dona Vergonha", com "cc" para AVB: "Não tens nenhuma noção do que é competir limpo, pois não?"

11 fev, 11:56

Proteção Civil faz aviso para depois das 18:00 na Grande Lisboa, península de Setúbal e zona Oeste

Ontem às 13:24

"O apoio de uma ponte nunca devia ser feito na zona do dique", "esquecemo-nos de implementar" medidas: por que motivo a A1 ruiu

Ontem às 16:41

Novo "sistema frontal" coloca Portugal sob aviso amarelo devido a chuva forte e ventos até 80 km/h

11 fev, 23:29

Novo deslizamento de terra corta acesso da Ponte 25 de Abril para a A5 no sentido Lisboa-Cascais

Ontem às 17:19

Portugal prepara-se para proibir acesso livre dos menores às redes sociais. Coimas podem chegar aos dois milhões de euros

Ontem às 07:00
opinião
Miguel Sousa Tavares

Miguel Sousa Tavares tem uma "excelente pergunta" para André Ventura a propósito da destruição do país

Ontem às 22:55

Dono atirou cão para barragem da Guarda e foi condenado por abandono

10 fev, 13:05

Maioria dos "novos professores" que o ministério diz que se vincularam já estavam, afinal, no sistema e a média de idades ultrapassa 41 anos

10 fev, 17:00

Coimbra prepara-se para "cheia centenária" e para retirar 9.000 pessoas das zonas urbanas

Ontem às 21:52