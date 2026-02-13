Tempestade Nils faz segunda vítima mortal em França

Há 1h e 13min

O temporal ventoso já provocou bastantes danos materiais em toda a região sul francesa e 450 mil clientes continuam sem energia

A tempestade Nils fez uma segunda vítima mortal, ao deslocar-se para o sul de França, perto de Toulouse, seguindo cerca de 450 mil clientes sem energia elétrica devido aos danos causados pelas fortes rajadas de vento.

Segundo a porta-voz do governo francês, Maud Bregeon, um homem saiu para o seu jardim e subiu uma escada, tendo sido projetado e arrastado, acabando por morrer.

A primeira vítima mortal desta depressão atmosférica, que se dirige para o mar Mediterrâneo, foi um camionista, num acidente rodoviário, perto de Dax, departamento de Landes (sudoeste), "causado pela queda de um ramo de árvore" devido a rajadas de cerca de 160 km/h, segundo um porta-voz daquele município.

O temporal ventoso já provocou bastantes danos materiais em toda a região sul francesa, onde os serviços de emergência e socorro realizaram perto de 4.500 intervenções, com 2.200 bombeiros no terreno.

A empresa que gere a rede elétrica, Enerdis, informou que ainda há 450 mil clientes sem energia, metade dos registados quinta-feira, graças à intervenção das suas equipas, num efetivo total de três mil trabalhadores.

O serviço meteorológico francês manteve aviso vermelho por inundações nos departamentos Gironda (costa do golfo da Biscaia) e Lot-et-Garonne (entre Bordéus e Toulouse) até sábado, devido ao risco de transvase do rio Garonne, seguindo outros 19 departamentos do território em ‘alerta’ laranja.