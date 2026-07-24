Uma península inteira evacuada: centenas de barcos retiraram milhares de pessoas de Cap Ferret, em França, após aproximação de dois violentos incêndios

Há 1h e 23min

Fogo já consumiu mais de 10.000 hectares e, durante a noite, ultrapassou a faixa de contenção delineada pelos bombeiros

As autoridades francesas ordenaram esta sexta-feira a evacuação total da península de Cap Ferret, na sequência do agravamento de dois incêndios florestais que rondam a zona, um em Gironde e outro perto de Biscarrosse (a 40 quilómetros a sul de Cap Ferret).

As chamas do primeiro fogo já consumiram mais de 10.000 hectares e, durante a noite passada, ultrapassaram a faixa de contenção delineada pelos bombeiros.

Os habitantes ou turistas que se encontram na região receberam ordens para abandonar a zona antes das 10:00, utilizando centenas de barcos que foram mobilizados ou a única estrada que liga aquela área ao continente. A presidente da Câmara da Nova Aquitânia, Sophie Brocas, informou que as pessoas podiam deixar a zona a partir dos cais de quatro localidades diferentes.

Até ao momento, estão em processo de evacuação ou já foram retiradas 40 mil pessoas devido ao fogo florestal em Gironde, anunciou o ministro do Interior francês Laurent Nuñez, durante uma conferência de imprensa em que fez o ponto de situação esta manhã, citado pelo The Guardian.

"Enquanto falo, um total de 40.000 pessoas já foram ou estão atualmente a ser retiradas devido a este incêndio", disse, avisando que o incêndio “não está controlado e continua a alastrar”.

Hundreds have fled by boat from a peninsula in France, after authorities ordered it evacuated in the face of a rapidly advancing wildfire.



Boats have ferried more than 400 people so far from the Cap Ferret peninsula that stretches along France's Atlantic coast west of the city… pic.twitter.com/IAyqIIQ2sc — AFP News Agency (@AFP) July 24, 2026

O presidente francês, Emmanuel Macron, disse já ter pedido ajuda à União Europeia, numa altura em que a luta do país contra os incêndios florestais se intensifica.

"A França solicitou a ativação do Mecanismo de Proteção Civil da União Europeia. Em breve poderemos contar com o reforço de dois aviões Canadair da Croácia, dois aviões Air Tractor de Portugal, bem como dois helicópteros pesados Black Hawk da República Checa e da Eslováquia", escreveu Macron na rede social X.

La situation reste sous très forte tension face aux incendies qui frappent le pays, en particulier en Gironde.



Mes pensées vont à nos sapeurs-pompiers et aux forces de secours qui luttent sans relâche sur le front des flammes. Leur courage force le respect.… — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) July 23, 2026

A França tem sido particularmente afetada, com as temperaturas extremas a colocarem uma forte pressão sobre a capacidade de resposta do país.

"As nossas forças de segurança estão empenhadas numa verdadeira batalha contra os incêndios florestais", declarou Laurent Nunez, na noite de quinta-feira. "A nação está convosco”, culminou.