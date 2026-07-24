Uma península inteira evacuada: centenas de barcos retiraram milhares de pessoas de Cap Ferret, em França, após aproximação de dois violentos incêndios

Marta Fernandes Pinto
Há 1h e 23min
Incêndio na península de Cap Ferret, em França (Caroline Blumberg/AP)
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Fogo já consumiu mais de 10.000 hectares e, durante a noite, ultrapassou a faixa de contenção delineada pelos bombeiros

As autoridades francesas ordenaram esta sexta-feira a evacuação total da península de Cap Ferret, na sequência do agravamento de dois incêndios florestais que rondam a zona, um em Gironde e outro perto de Biscarrosse (a 40 quilómetros a sul de Cap Ferret).

As chamas do primeiro fogo já consumiram mais de 10.000 hectares e, durante a noite passada, ultrapassaram a faixa de contenção delineada pelos bombeiros.

Os habitantes ou turistas que se encontram na região receberam ordens para abandonar a zona antes das 10:00, utilizando centenas de barcos que foram mobilizados ou a única estrada que liga aquela área ao continente. A presidente da Câmara da Nova Aquitânia, Sophie Brocas, informou que as pessoas podiam deixar a zona a partir dos cais de quatro localidades diferentes.

Até ao momento, estão em processo de evacuação ou já foram retiradas 40 mil pessoas devido ao fogo florestal em Gironde, anunciou o ministro do Interior francês Laurent Nuñez, durante uma conferência de imprensa em que fez o ponto de situação esta manhã, citado pelo The Guardian.

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"Enquanto falo, um total de 40.000 pessoas já foram ou estão atualmente a ser retiradas devido a este incêndio", disse, avisando que o incêndio “não está controlado e continua a alastrar”.

O presidente francês, Emmanuel Macron, disse já ter pedido ajuda à União Europeia, numa altura em que a luta do país contra os incêndios florestais se intensifica.

"A França solicitou a ativação do Mecanismo de Proteção Civil da União Europeia. Em breve poderemos contar com o reforço de dois aviões Canadair da Croácia, dois aviões Air Tractor de Portugal, bem como dois helicópteros pesados Black Hawk da República Checa e da Eslováquia", escreveu Macron na rede social X.

A França tem sido particularmente afetada, com as temperaturas extremas a colocarem uma forte pressão sobre a capacidade de resposta do país.

"As nossas forças de segurança estão empenhadas numa verdadeira batalha contra os incêndios florestais", declarou Laurent Nunez, na noite de quinta-feira. "A nação está convosco”, culminou.

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Temas: França Península Cap Ferret Incêndios Fogos florestais Bombeiros

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