O brilho de Dembélé contra a Noruega mostra que a França está pronta para vencer qualquer um

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CRÓNICA NORUEGA 1- 4 FRANÇA || Equipa francesa saiu vitoriosa e avançou com 100% de aproveitamento para a fase eliminatória. O grupo I está fechado, e a Noruega também garantiu o apuramento

Nem todo o jogo entre duas boas Seleções impõe desafios constantes a todas as equipas. Às vezes, como ocorreu no Brasil-Marrocos, o confronto é equilibrado e termina num sofrido empate a 1-1. Noutras vezes, como aconteceu esta sexta-feira no França-Noruega, o resultado descreve um confronto desigual desde o primeiro minuto.

Nem parecia a mesma Noruega que garantiu uma classificação histórica para o Mundial deste ano e que venceu as duas primeiras jornadas – inclusive contra a competitiva equipa senegalesa. Parecia uma equipa qualquer - vale mencionar que os noruegueses pouparam os principais nomes do plantel a pensar nas eliminatórias. Dominada completamente durante a primeira parte, viu os franceses desfilarem em Boston e garantirem a primeira posição do grupo I.

Nos primeiros 45 minutos, a distância entre as duas seleções ficou evidente, e o leque de talentos que Deschamps tem no plantel demonstrou o potencial para desequilibrar até jogos que deveriam ser difíceis.

Até agora, Mbappé foi o grande nome francês no Mundial. Como já fez em 2018 e 2022, comandava a equipa no relvado e começou uma corrida em tempo real com Lionel Messi para artilheiro da competição. Messi marcou, Mbappé também. Mbappé marcou, Messi também. Hoje, porém, a disputa teve uma pausa, e outro protagonista apareceu para mostrar que é, sem dúvidas, um dos grandes favoritos à Bola de Ouro deste ano.

Atual vencedor da Liga dos Campeões, Dembélé teve uma noite de sonho em Boston. Jogou com liberdade pelo lado direito, onde evidentemente se sente confortável. Não precisou de receber seis ou doze bolas. Bastaram três remates na primeira parte para marcar o hat-trick e garantir aos franceses a liderança do grupo.

A Noruega não desanimou, e conseguiu diminuir logo após o segundo golo francês. No entanto, não encontrou o caminho para a baliza de Maignan, e quando chegou perto, pecou com finalizações displicentes.

Tudo poderia ter sido diferente se Larsen não tivesse perdido um penálti. Naquele momento, a segunda parte tinha acabado de começar, e a remontada dos Vikings poderia tornar-se realidade. No entanto, o guarda-redes francês levou a melhor, assim como fez 20 minutos depois em remate à queima-roupa de Aasgaard. No final, quem marcou novamente foi a França, que nos últimos minutos ampliaram e fecharam o placar Doué: 4-1 merecido.

A França mostrou ter força, repertório e plantel para lutar contra qualquer um. O adversário na próxima fase ainda não é conhecido, mas certamente terá dificuldades para vencer os atuais vice-campeões. A Noruega, por sua vez, já fez história com a classificação para o Mundial e o apuramento para a fase a eliminar. Enfrenta agora a Costa do Marfim para, quem sabe, ser a grande surpresa da competição.

Senegal vence, mas pode não ser suficiente

O Senegal chegou no Mundial com grandes expetativas. A equipa foi finalista do Campeonato Africano de Nações e conta com grandes nomes do futebol mundial no seu plantel. Esperava-se uma campanha com vitórias e uma vaga na próxima fase da competição, mas isso não deve acontecer.

Mesmo com a vitória imponente – goleada por 5 a 0 contra o Iraque -, os senegaleses sucumbiram nos dois jogos anteriores: jogaram bem, mas perderam para França e Noruega. E os três pontos desta sexta-feira podem não ser suficientes para deixar o país entre os melhores terceiros colocados que passam para as eliminatórias. O Iraque, por outro lado, volta para casa sem pontuar.