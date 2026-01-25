Português detido em França por matar jovem de 23 anos com dez tiros à queima-roupa. Bebé sobreviveu

Há 1h e 3min

Octaviano M. V., homem de 45 anos nascido em Portugal, seria o padrasto da vítima, Lizabete. Foi detido no sábado e ficará a aguardar julgamento em prisão preventiva após caso que chocou Nice

Um cidadão português sujeito a dois mandados de prisão – um nacional e um europeu – foi formalmente acusado de homicídio este domingo em França por suspeitas de ter matado Lizabete, uma jovem mãe de 23 anos, na passada quarta-feira, em Nice.

O suspeito foi detido no sábado em Grasse, no departamento dos Alpes Marítimos, após vários dias de "caça ao homem" e foi presente a um juiz de instrução este domingo, avança o jornal Le Parisien. O homem de 45 anos é o principal suspeito do assassinato de Lizabete, sua enteada, com recurso a uma arma de fogo, quando a vítima estava num carro com o seu bebé.

Falando num "perfil tão intrigante quanto perturbador", o jornal Le Figaro identifica o suspeito como sendo Octaviano M. V., "um funcionário de ginásio aparentemente comum em público" mas "um homem violento, possessivo e ciumento no seio familiar". Tanto Octaviano como Lizabete, adianta o jornal, eram membros da comunidade cabo-verdiana.

O suspeito foi detido por investigadores da Polícia Judiciária de Nice “com o apoio” de agentes especializados da Brigada de Investigação e Intervenção (BRI) e da RAID, a unidade tática de elite da polícia nacional francesa, adianta a procuradoria em comunicado. Ainda segundo o Ministério Público de Nice, Octaviano ficará em prisão preventiva a aguardar julgamento, estando proibido de contactar a ex-companheira. No tribunal este domingo, o suspeito “permaneceu em silêncio”, adianta o procurador Damien Martinelli no mesmo comunicado.

Poucos dias antes do homicídio, o homem fora detido, e posteriormente libertado, por agressão agravada contra a sua ex-companheira a 18 de janeiro, altura em que foi colocado sob supervisão judicial, noticia o Le Parisien.

De acordo com várias fontes ao Le Figaro, em 2014 o suspeito foi alvo de um processo judicial por violação, que acabou por ser arquivado por falta de provas. Os seus registos criminais em Portugal também estão a ser analisados pelos investigadores franceses, já que terá sido julgado no início dos anos 2000 por furto qualificado. Em França, só tinha sido condenado por conduzir sem carta.

A par de Octaviano, foram detidas outras duas pessoas, suspeitas de o terem ajudado a fugir, uma delas dando-lhe alojamento, indica uma fonte policial citada pela AFP.

O assassinato de Lizabete, que causou indignação em Nice, ocorreu ao início da noite de quarta-feira num cruzamento próximo de uma escola básica na zona oeste da cidade, quando um homem numa scooter parou ao lado da jovem, sentada ao volante do seu carro, e disparou dez tiros à queima-roupa através da janela.

Os bombeiros chegaram rapidamente ao local, mas não conseguiram reanimar a jovem. "Milagrosamente", noticia a imprensa francesa, a filha de Lizabete, Ayla, uma bebé de sete meses, que seguia cadeirinha no banco do passageiro, saiu ilesa.

A polícia encontrou a scooter do suspeito abandonada perto da estação de comboios de Nice. A procuradoria da cidade abriu de imediato um inquérito judicial ao caso por homicídio premeditado.