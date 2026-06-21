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A camisola eternizada por Zidane

Pedro Falardo
Há 1h e 2min
França Mundial de 1998 (MICHEL LIPCHITZ/AP)
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FIO DE JOGO || Há quem se arrependa de não a ter guardado

No final dos anos 90, a seleção francesa vivia uma era de ouro com Zinedine Zidane, Thierry Henry, Didier Deschamps, Patrick Vieira, Marcel Desailly, entre outros, como figuras de ponta.

Para jogadores deste calibre pede-se um equipamento a condizer com a qualidade exibida em campo e, 28 anos depois, podemos dizer que a Adidas fez um bom trabalho.

O design da camisola é pouco elaborado. Base azul, uma lista vermelha grossa abaixo do logótipo da marca e do símbolo da federação, e três listas brancas mais abaixo. Nas mangas, as cores da bandeira francesa.

A prestação de França na prova ajudou a que a camisola se tornasse icónica entre os colecionadores, franceses principalmente, mas isso por si só não explica o fenómeno. Veja-se, por exemplo, a camisola de Portugal no Euro 2016, que nunca se tornou num clássico. Há algo naquela camisola que faz dela o que é, seja o futebol jogado por Zidane e companhia, seja simplesmente uma memória de um tempo mais feliz, em que os desafios e problemas do século XXI nem uma miragem eram.

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Ter uma destas camisolas vale sempre a pena, que o diga Emmanuel Petit. Para a final, foram dadas a cada jogador três camisolas, uma para cada parte e outra para uma eventualidade qualquer. O médio francês marcou nesse jogo e, no meio da alegria das celebrações do título, deu as três camisolas, não guardando nenhuma para si.

“Dei todas as camisolas, inclusive as da final do Mundial. Dei-as logo a seguir ao jogo. Sou tão estúpido. Não fazes ideia, porque a minha mãe, ela matou-me depois disso”, explicou Petit à Talksport.

"Ela disse-me 'por favor, dá-me uma camisola". Temos três camisolas. Eu disse: 'Mamã, não sei como te dizer isto, mas dei tudo'. Ela matou-me. Arrependo-me!”.

Os jogadores da seleção francesa posam para os fotógrafos antes da final do Mundial de 1998. A versão da final da camisola de França é ligeiramente diferente da utilizada durante o resto do torneio (Michel Euler/AP)

Após uma curta investigação na internet, conseguimos perceber uma das razões deste arrependimento; para além do valor sentimental há também o valor monetário. Uma das três camisolas atribuídas a Zidane para a final foi vendida por cerca de 100 mil euros a um colecionador privado francês em 2016 – agora valerá muito mais. Ao jornal Le Messager, o comprador Olivier Demolis explicou como a conseguiu.

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"Uma pessoa próxima do presidente do Montpellier disse-me que um antigo internacional francês tinha essa camisola e que estaria disposto a vendê-la”, explicou.

Antes de fazer a compra, foi à sede da Adidas para verificar que era, de facto, uma das três atribuídas a Zidane no dia 12 de julho de 1998. E era. As outras estão na posse do irmão do jogador francês e de Bixente Lizarazu, seu colega na seleção.

Atualmente, é possível encontrar algumas destas camisolas à venda por cerca de 300 euros em sites da especialidade. As camisolas semelhantes às da final, que têm o logótipo da Adidas ao centro, são bem mais raras, sendo o seu preço bastante superior.

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Temas: França Mundial 1998 Zinedine Zidane Zidane Emmanuel Petit
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