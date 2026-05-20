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Mulher e três crianças entre os três e os cinco anos encontradas mortas após queda do 13.º andar em França

CNN Portugal , TFR
Há 1h e 22min
Polícia francesa (Getty)

A mulher estaria em interrupção de tratamento psicológico no momento dos acontecimentos

Uma mulher e os seus três filhos foram encontrados mortos esta quarta-feira, após uma queda do 13.º andar de um edifício na cidade de Toulon, em França, segundo informações avançadas pela BFM Toulon Var.

As vítimas, com idades de 3, 4 e 5 anos, foram encontradas já sem vida na sequência da queda ocorrida por volta das 5 horas da manhã. Segundo as mesmas informações, as quatro pessoas terão morrido no momento do impacto.

Segundo o mesmo jornal, a polícia e o procurador estiveram no local a acompanhar a ocorrência. No apartamento estavam ainda outras quatro crianças quando os meios de socorro chegaram ao local.

De acordo com os primeiros elementos recolhidos, a mulher estaria em interrupção de tratamento psicológico no momento dos acontecimentos.

Temas: França Mortes Queda Menores
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